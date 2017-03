Rất dễ mất những thông tin quý trên Twitter, một dịch vụ mạng xã hội cho phép người dùng trao đổi các thông điệp ngắn. Vì tất cả chúng ta đều không thể tốn hàng giờ đồng hồ trước một dịch vụ nào đó, không muốn lỡ mất các thông điệp quan trọng (hoặc các tweet) của các đồng nghiệp đã post, các bạn thân và gia đình trong khi bạn đi công tác xa. Do danh sách những người mà bạn chơi trên Twitter ngày càng tăng nên vấn đề trở thành ngày một gay gắt hơn: hàng trăm thông điệp được gửi và xả trước khi bạn có cơ hội nhìn thấy chúng.

Mặc dù các ứng dụng Twitter chẳng hạn như TweetDeck cho phép bạn lọc các thông điệp theo nhiều cách mang tính tùy chỉnh cao, nhưng bên cạnh đó bản thân Twitter cũng giúp bạn quản lý được lượng thông tin quá tải này. Tháng Bảy năm ngoái, Twitter đã mua Summize, một công ty ở New York gồm có 5 kỹ sư để tập trung vào việc xây dựng một công cụ tìm kiếm lớn cho Twitter. Và giờ đây, công cụ tìm kiếm trên Twitter đã hiện hữu ở phía dưới trang chủ Twitter của bạn, hoặc khi bạn đăng nhập vào Twitter hãy vào thẳng search.twitter.com.

Đây là một số mẹo cho việc sử dụng công cụ tìm kiếm của Twitter, gồm có các cách để bắt kịp các tweet mà bạn bị lỡ mất, tìm các tweet mà bạn muốn đọc lại.

1. Mẹo về từ khóa.

Sau khi bạn đến với công cụ tìm kiếm Twitter, hãy kích vào liên kết tìm kiếm nâng cao "advanced search" xuất hiện ngay bên dưới thanh bar tìm kiếm chính. Hộp nhập liệu đầu tiên trong phần tìm kiếm nâng cao là "Words". Ở đây bạn sẽ thấy rất nhiều tùy chọn khác nhau cho việc tìm thuật ngữ bạn cần.

Cho ví dụ, nếu đánh iPhone 3.0 vào thanh bar tìm kiếm "All of the These Words", nó sẽ trả về các kết quả nơi ai đó đã tweet không chỉ "iPhone 3.0" mà còn cả các thông tin có đề cập đến phần mềm nâng cấp của nó. Có thể nói rằng, nó cung cấp cho bạn khá nhiều tùy chọn trong việc tìm kiếm thông tin về phiên bản 3.0 của iPhone thậm chí 3.0 và "iPhone" không xuất hiện bên cạnh nhau. Nếu bạn chỉ muốn các thuật ngữ đó một cách trực tiếp bên cạnh nhau như bạn đánh chúng, hãy sử dụng thanh bar tìm kiếm "exact phrase".

Bạn cũng có thể tìm kiếm bên trong một "hashtag". Cộng đồng Twitter ban đầu sử dụng Hashtag (#) đằng trước các thuật ngữ được sử dụng thường xuyên để phân loại chúng cho việc tìm kiếm và lọc. Chính vì vậy khi nói về một iPod, mọi người cũng có thể tham chiếu "#Apple". Nếu bạn đang tìm kiếm tin tức cụ thể về một công ty nào đó đã xảy ra gần đây hoặc những gì đang được nói về sản phẩm của công ty nào đó thì các hashtag sẽ rất hữu dụng.

Tweet không chỉ tìm kiếm bằng tiếng Anh mà công cụ tìm kiếm của nó cso một menu tùy chọn các ngôn ngữ khác, từ Ả rập đến Thái Lan, tuy nhiên chưa có tiếng Việt.

Mẹo: Muốn bỏ qua tìm kiếm nâng cao?

Nếu bạn muốn bỏ qua việc sử dụng tùy chọn tìm kiếm nâng cao "advanced search" nhưng vẫn tìm kiếm kiểu từ khóa đặc trưng, đây là một số lối tắt (chúng làm việc không giống như Google search vẫn thực hiện).

Đánh: giants game. Twitter sẽ tìm kiếm tất cả các tweet có chứa từ "giants" và "game" trong chúng.

Đánh: "giants game". Twitter sẽ tìm kiếm thuật ngữ "giants game".

Đánh: giants OR game. Twitter sẽ tìm kiếm bất cứ tweet có "giants" hoặc "game" xuất hiện trong nó.

Đánh: giants -New York. Twitter sẽ tìm kiếm bất cứ tweet có thuật ngữ "giants" mà không có các tham chiếu đến New York.

2. Các kỹ năng tìm kiếm người dùng

Twitter cũng cho phép bạn tìm kiếm để bắt kịp các tweet từ những người ưa thích của bạn. Trên tweet, một username của ai đó trên dịch vụ sẽ xuất hiện với ký hiệu @ đằng trước nó. Điều này sẽ rất hiệu quả hơn cho việc tìm kiếm ai đó đang sử dụng Twitter thay cho việc sử dụng tên thật của họ (mặc dù vậy đôi khi hai mục đó đều tiện lợi như nhau).

Tùy chọn tìm kiếm người dùng của Twitter cho phép bạn tìm kiếm các tweet từ một ai đó, đến một ai đó, hoặc tham chiếu đến một người nào đó chẳng hạn. Khi sử dụng các thanh bar tìm kiếm trong tính năng tìm kiếm nâng cao, bạn sẽ không cần phải đặt ký hiệu @ đằng trước tên của mỗi người.

Tweet đến một ai đó có nghĩa nếu người nào đã đề cập đến tên của người đó như từ đầu tiên trong thông điệp của họ. Một tham chiếu "reference" có nghĩa tên có thể xuất hiện bất cứ đâu trong tweet.

Các mẹo về tìm kiếm người

Đây là một số mẹo nếu bạn muốn có được các chức năng tương tự từ tính năng tìm kiếm người trong thanh bar tìm kiếm chính Twitter.

Đánh: @lancearmstrong. Twitter sẽ tìm kiếm các tweet có tham chiếu đến Lance Armstrong.

Đánh: from:lancearmstrong. Twitter sẽ tìm kiếm các tweet từ Lance Armstrong.

Đánh: to:lancearmstrong. Twitter sẽ tìm kiếm tất cả các tweet trực tiếp tại LanceArmstrong (các thông điệp đã đặt tên anh ta ở phía trước của tweet).

3. Tìm kiếm địa điểm

Số lượng người dùng của Twitter mang tính toàn cầu, chính vì vậy đôi khi nó rất hữu dụng để biết được ai đã tweet một chủ đề nào đó trong vùng địa lý của mình. Bạn có thể đánh vào một location nào đó, chẳng hạn như "Boston" và sau đó tìm kiếm xa đến nghàn dặm hay gần đến hàng mét. Thông tin này được lượm lặt từ thông tin địa lý mà mọi người cung cấp trong các profile Twitter của họ.

Mẹo tìm kiếm

Bạn có muốn thấy những gì đang xảy ra từ người dùng Twitter trong vùng hay không?

Đánh: "giants game" near "San Francisco." Twitter sẽ tìm kiếm những người ở San Francisco đang tweet về Giants game.

Đánh: near:Boston within:10 miles. Twitter sẽ tìm kiếm tất cả các tweet được thực hiện trong vòng 10 dặm.

4. Sử dụng ngày trong tìm kiếm

Tính năng này đặc biệt quan trọng bên trong cộng đồng Twitter vì mọi người post quá nhiều thông điệp ngắn. Biết muốn đọc lại một Tweet đã gửi hôm qua có thể giúp bạn thu hẹp phạm vi tìm kiếm so với việc phải đào bới tìm kiếm trong cả tháng trời các thông điệp. Khi bạn kích vào thanh bar ngày tháng, một menu sổ xuống sẽ xuất hiện để bạn chọn ngày muốn tìm kiếm thông điệp.

5. Các liên kết chia sẻ tìm kiếm

Tuy Twitter không phải là một dịch vụ bookmark mang tính xã hội, nhưng việc chia sẻ các liên kết lại chính là một trong những hành động phổ biến nhất. Mọi người chia sẻ các liên kết đến các bài báo, các sản phẩm mới hoặc các website, và họ cũng "retweet" các liên kết (có nghĩa rằng họ chia sẻ lại với những người theo sau).

Tính năng này rất hữu dụng nếu bạn là nhớ một người bạn Twitter của mình đang chia sẻ một liên kết với mình một ngày trước đó. Nếu quên bookmark nó, bạn có thể vào Twitter và đánh tên người đó vào trong phần tìm kiếm người dùng, thuật ngữ chính vào trong phần tìm kiếm từ khóa và tích vào hộp kiểm liên kết để nói bạn muốn trở lại tweet nơi nó được liên kết đến. Add phần tìm kiếm ngày đã đề cập trước đây (nếu bạn nhớ), khi đó bạn sẽ cải thiện được khả năng tìm kiếm chúng.

6. Sử dụng quan điểm trong tìm kiếm

Một trong những tính năng thú vị nhất mà những người thực hiện tìm kiếm trong Twitter có thể thực hiện tìm kiếm của họ đó là phần "attitudes" (quan điểm). Bạn có thể tìm kiếm các tweet xuất hiện quan điểm tích cực hoặc tiêu cực. Đây là một trong những tính năng hữu dụng cho việc xem xét đánh giá sản phẩm.

Chính vì vậy nếu bạn đánh iPhone vào trường tìm kiếm và tích vào tweet "negative in tone" (chiều hướng tiêu cực), khi đó bạn sẽ thấy một tweet nói nghĩa đại loại như, "Ứng dụng New York Times iPhone bị đổ vỡ nhiều lần khi tôi thử mở một bài báo."

Mẹo: Nếu bạn muốn kiểm tra các quan điểm mà không ghé thăm trang tìm kiếm nâng cao, bạn chỉ cần đặt :) hoặc :( sau thuật ngữ tìm kiếm. Ví dụ với những đánh giá iPhone tích cực, bạn chỉ cần đánh: iPhone :)