Opera là một trong những trình duyệt được rất nhiều người dùng di động tin tưởng, với khả năng tiết kiệm dung lượng và nén dữ liệu cực tốt, giúp tăng tốc lướt web và hạn chế các cước phí phát sinh. là một trong những trình duyệt được rất nhiều người dùng di động tin tưởng, với khả năng tiết kiệm dung lượng và nén dữ liệu cực tốt, giúp tăng tốc lướt web và hạn chế các cước phí phát sinh.

Để kích hoạt tính năng tiết kiệm dữ liệu, bạn nhấn vào biểu tượng Opera ở góc phải và chuyển mục Off - Road sang chế độ On. Lưu ý, bạn nên tắt nó khi đang sử dụng Wi-Fi, và bật lên khi dùng mạng di động. Ngoài ra, bạn cũng có thể vào phần cài đặt và thiết lập lại chất lượng hình ảnh khi bật chế độ Off - Road.

Có lẽ rằng ít ai trong chúng ta biết được trình duyệt Google Chrome cũng được trang bị tính năng tiết kiệm dung lượng. Để kích hoạt, đầu tiên bạn truy cập vào phần Cài đặt, chuyển đến mục Nâng cao > Quản lý băng thông > Giảm mức sử dụng dữ liệu và chuyển nó sang chế độ On.

Cả hai trình duyệt trên đều hiển thị đầy đủ các thông số, cho phép bạn biết được mình đã tiết kiệm được bao nhiêu dung lượng khi sử dụng tính năng nén dữ liệu. Không giống như các trình duyệt chỉ nén dữ liệu của riêng mình, phần mềm Opera Max còn có khả năng nén toàn bộ dữ liệu trên các ứng dụng khác.

Minh Hoàng