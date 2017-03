Vinaphone:

Trước tiên, bạn đến địa chỉ http://www.vinaphone.com.vn để đăng ký một tài khoản. Quy trình đăng ký tài khoản ở trang web của Vinaphone hơi khắt khe và phức tạp. Trước tiên, bạn phải khai báo số SIM (được in trên mặt sau của SIM, bao gồm 4 dòng, mỗi dòng 5 số). Khi đăng ký, bạn viết theo thứ tự từ trên xuống dưới, các số viết liền nhau tạo thành một dòng duy nhất có 20 số SIM. Chẳng hạn, từ trên xuống dưới bạn có 4 dòng số 12348, 75678, 89012, 93456 thì bạn sẽ khai báo liền mạch số SIM là 12348756788901293456.

Sau khi đăng ký, trang web sẽ trả về cho bạn một tin nhắn thông báo mật khẩu để truy cập vào tài khoản của bạn trên web của Vinaphone. Bạn hãy xóa tin nhắn hoặc cất tin nhắn này cẩn thận để không ai biết cả.

Lúc đăng nhập, mục NetID - bạn điền số điện thoại của mình, còn mật khẩu thì lấy trong tin nhắn vừa nhận lúc nãy. Điểm đặc biệt khi truy cập trang web của Vinaphone là cho phép lưu mật khẩu vào trình duyệt không giới hạn thời gian nên sau này bạn không mất công gõ lại mật khẩu để đăng nhập nữa.

Nhưng điều này lại rất nguy hiểm vì người ngoài có thể dễ dàng lấy được mật khẩu sử dụng tài khoản của bạn và sử dụng vào những mục đích không tốt (Mobile và Sfone thì refresh đăng nhập sau mỗi 10 phút tài khoản không được active nên độ an toàn cao hơn rất nhiều). Để an toàn hơn, bạn có thể chọn mục Warn me before logging me into other sites để trang web cảnh báo cho bạn biết khi có ai đó sử dụng trái phép tài khoản của bạn trên web.

Vì mật khẩu cung cấp sẵn rất khó nhớ nên sau khi đăng ký xong dịch vụ, bạn nên bấm chuột lên liên kết thay đổi mật khẩu rồi làm theo hướng dẫn để chọn cho mình một mật khẩu an toàn, dễ nhớ hơn.

Tiếp theo, bạn vào mục cài đặt dịch vụ để thiết lập chế độ chặn các cuộc gọi, tin nhắn từ những số điện thoại bạn không thích bằng cách đánh chọn lên mục chặn cuộc gọi rồi bấm nút thực Hiện. Bây giờ một tin nhắn sẽ được gửi đến điện thoại của bạn và bạn nhập mật mã xác nhận là xong. Trong trường hợp không đăng ký được, bạn nên thực hiện lại trong một lúc khác vì có thể lúc đó tổng đài đang bận.

Lưu ý là hệ thống chỉ cho phép bạn thực hiện thao tác kích hoạt/hủy bỏ mỗi dịch vụ này 1 lần trong ngày (1 lần kích hoạt hoặc 1 lần hủy bỏ) mà thôi, nghĩa là hôm nay bạn kích hoạt thì ngày mai bạn mới hủy bỏ được. Sau khi kích hoạt dịch vụ chặn cuộc gọi, mật khẩu ngầm định là 1234. Bạn có thể tự thay đổi mật khẩu khi sử dụng dịch vụ này từ máy di động của mình.

MobiFone:

Các mạng di động đều cung cấp dịch vụ chặn cuộc gọi từ số điện thoại bạn không thích, nhưng chỉ duy nhất MobiFone có thêm tính năng chặn tin nhắn từ số điện thoại lạ. Trước tiên, bạn đăng nhập vào địa chỉ trang chủ của Mobifone tại http://www.mobifone.com.vn rồi chọn mục Gửi tin nhắn > Gửi tin nhắn > Chặn spam SMS.

Bây giờ, trong khung thêm vào danh sách, bạn chỉ việc điền địa chỉ những số điện thoại không muốn nhận tin nhắn vào bên trong rồi bấm nút Add. Từ bây giờ, tin nhắn từ số điện thoại kia sẽ không bao giờ đến được với điện thoại của bạn. Những số điện thoại spam sẽ được đưa vào danh sách hiện ra bên dưới.

Để chặn cuộc gọi, bạn liên lạc với tổng đài qua số điện thoại 18001090.

Sfone:

Bạn có thể liên lạc trực tiếp tổng đài thông qua số điện thoại 905.

Viettel:

Bạn cũng đăng ký với tổng đài Viettel qua số điện thoại 19008198 (cước phí là 200 đồng/phút), hoặc 18008119 (miễn phí).

EVN Telecom:

Bạn đăng ký với tổng đài qua số điện thoại 18009096.