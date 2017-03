Youtube là trang web chia sẻ video lớn nhất hiện nay, nhưng chỉ cho phép người dùng upload các file video, dưới các định dạng MP4, MPEG,WMV AVI,và MOV, chứ chưa hỗ trợ upload file MP3.

Với hệ thống server mạnh, tốc độ download/upload nhanh, chúng ta có thể tận dụng lợi thế này của Youtube để chia sẽ các file media nói chung.

Có rất nhiều thủ thuật khác nhau có thể giúp bạn giải quyết vấn đề này. Cách thức phổ biến nhất là sử dụng Windows Movie Maker, tạo ra một slideshow có chứa những bản mp3 cần chia sẻ, cùng với một vài hình ảnh, rồi sau đó upload lên Youtube.

Tuy nhiên, nếu cảm thấy cách thức trên vẫn chưa thực sự đơn giản hoặc mất nhiều thời gian, hãy thử các biện pháp mà bài viết giới thiệu dưới đây.

Lưu ý: Bạn cần phải có 1 tài khoản YouTube trước khi upload.

1.Mp32Tube

Mp32Tube là công cụ trực tuyến miễn phí, cho phép bạn kết hợp bất kì file MP3 nào với 1 hình ảnh làm nền, sau đó upload chúng lên Youtube.

Để sử dụng, đầu tiên bạn truy cập vào trang web tại http://www.mp32tube.com, click vào "Click here to authenticate with YouTube" rồi đăng nhập vào tài khoản YouTube của mình. Click vào Allow Access để tiếp tục.

- Tiếp theo, kích vào ‘Choose your Image’ để chọn 1 hình ảnh làm nền, click vào ‘Choose your mp3’ để chọn file mp3 cần upload

- Cuối cùng, nhấn nút ‘Click here to upload to YouTube now’

Với mp32Tube, ngoài việc có thể upload file mp3 lên YouTube, dịch vụ còn giúp bạn chuyển đổi file mp3 thành file định dạng flv.

2.uMusic

Tiện ích miễn phí này sẽ làm cho quá trình kết hợp ảnh và nhạc, rồi upload lên YouTube trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Tất cả công việc bạn cần làm là download ứng dụng về máy, cài đặt. Sau đó lựa chọn file mp3, chọn ảnh làm nền và nhấn vào nút Create Video để tạo ra 1 file video.

Nếu muốn, bạn có thể chọn 1 loạt ảnh để tạo thành 1 slide, với âm thanh nền là file mp3 cần chia sẻ.

Tiếp theo, kích vào Upload Video, chọn Video Site -> YouTube (chương trình cho phép bạn upload lên cả rapidshare). Tìm đến file video vừa được tạo ra ở trên, điền thông tin tài khoản đăng nhập của bạn trên YouTube, điền tiêu đề và lời giới thiệu cho đoạn vide. Cuối cùng nhấn vào Upload.

Như vậy, với tiện ích này, bạn không chỉ upload file mp3 lên YouTube để chia sẻ, mà còn có thể nhanh chóng upload 1 đoạn video bất kỳ lên Youtube mà không cần truy cập vào trang web. Không những vậy, bạn còn có thể tạo ra file video với âm thanh nền là đoạn mp3 yêu thích.

Download chương trình tại đây (chương trình yêu cầu cài đặt .NET Framework để sử dụng, download tại đây.

Như vậy, với 2 thủ thuật trên, bạn có thể tạo ra những file video với đoạn nhạc nền mp3 yêu thích, rồi upload lên YouTube để chia sẻ, hay sử dụng bản nhạc mp3 đó để chèn vào blog hoặc trang web của mình nếu muốn.