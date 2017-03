Việc các bậc cha mẹ hạn chế hình thức trả tiền trong ứng dụng ( in-app purchases ) đã không còn mới kể từ khi Apple cho ra mắt tính năng này trong bản cập nhật iOS4.3 năm 2011. Tuy nhiên trong thời gian gần đây, có vẻ Apple đang dính tới khá nhiều rắc rối pháp lý mà nguyên nhân chính là hình thức trả phí này.

Theo hình thức bảo mật hiện nay, người dùng phải đăng nhập vào tài khoản iTunes mới có thể thực hiện một thao tác trả phí trong ứng dụng. Tuy nhiên mật khẩu đó mặc định sẽ lưu lại trong vòng 15 phút, có nghĩa là trong 15 phút đó các hình thức trả phí có thể được thực hiện mà không yêu cầu đăng nhập. Nhiều bậc cha mẹ đã than phiền rằng con cái của họ có thể vô tình thanh toán rất nhiều ứng dụng trong khoảng thời gian ấy.

Apple cuối cùng cũng thu xếp ổn thỏa các vấn đề trên sau khi bồi thường một khoản tiền khổng lồ cho các đơn khiếu nại. Và trên iOS 7.1, Apple đã cho hiển thị liên tục cho xuất hiện lời cảnh báo rằng tài khoản iTunes sẽ được lưu lại trong 15 phút, và người dùng có thể thực hiện các hình thức trả phí mà không cần tới mật khẩu với mục đích tránh khỏi những rắc rối tương lai.

Đáng tiếc là những lời cảnh báo ấy sẽ không phải là một biện pháp hữu hiệu giúp các bậc cha mẹ quản lý con cái của họ. Cuối cùng, bạn chỉ có thể tự thiết lập hệ thống ngăn chặn bằng một vài thao tác trên chiếc iPhone hoặc iPad của mình:

1 - Trước hết trên thiết bị iOS, thực hiện vào Settings > General > Restrictions

2 - Ấn vào tùy chọn Enable Restrictions. Sau đó nhập 2 lần mật khẩu.

3 - Theo mặc định ban đầu tất cả các ứng dụng và dịch vụ sẽ được đặt ở chế độ cho phép. Bạn có thể vô hiệu các mục không cần thiết, và ở đây là tính năng In-App purchases.

Lúc này các tính năng tương ứng sẽ bị khóa hoàn toàn ngay cả khi có đăng nhập tài khoản iTunes. Thế nhưng vẫn còn một cách khác giúp bạn vẫn có thể thực hiện thao tác trả phí trong ứng dụng mà chỉ bỏ đi 15 phút ghi nhớ phiền phức ấy. Điều này cũng đồng nghĩa với việc bạn luôn phải nhập mật khẩu cho mỗi lần trả phí. Người dùng có thể làm như sau:

1 - Quay trở lại màn hình Settings > General > Restrictions, sau đó nhập mật khẩu Restrictions của bạn.

2 - Kích hoạt lại tính năng In-App purchases, sau đó kéo xuống màn hình Restrictions cho đến khi thấy dòng tùy chỉnh "Require Password option that's currently set to 15 minutes". Bấm vào đây và chuyển lựa chọn thành "Immediately".

3 - Ấn vào đường link Restrictions để trở lại màn hình trước, giá trị chuyển thành "Immediately" tức là chúng ta đã thực hiện thành công.

Theo Nguyễn Nguyễn (Dân Trí / CNet)