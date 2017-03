Tuy nhiên, có một thủ thuật nhỏ cho phép bạn thực hiện việc này nhanh hơn thông qua Taskbar. Đây không phải là một tùy chọn mới, nhưng không phải ai cũng biết điều này. Để sử nó, bạn nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift rồi nhấp chuột phải vào Taskbar để nó xuất hiện thêm lựa chọn Exit Explorer. Bên cạnh đó, nếu đang sử dụng Windows 10, bạn cũng có thể sử dụng tính năng này ngay trong Start menu bằng tổ hợp phím tương tự.





Nếu muốn khởi động lại Windows Explorer, bạn nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Esc để mở Task Manager. Truy cập vào menu File > Run new task, sau đó nhập vào explorer.exe > OK là được. Ngoài ra còn một số cách khác để thực hiện việc này là sử dụng Right Click Restart Explorer (http://goo.gl/MP5vSi) để thêm nó vào menu chuột phải.

MINH HOÀNG