Kết hợp ảnh bìa với ảnh đại diện Facebook

Chỉ cần dạo sơ một vòng trên mạng xã hội, bạn sẽ thấy có rất nhiều tài khoản Facebook có ảnh bìa và ảnh đại diện kết hợp với nhau trông khá lạ mắt. Nếu thực hiện việc này theo cách thủ công thì rất mất thời gian, do đó hôm nay Kỷ Nguyên Số sẽ hướng dẫn bạn sử dụng dịch vụ TrickedOutTimeline để kết hợp ảnh bìa và ảnh đại diện theo nhiều cách khác nhau.

Merge Profile & Cover Photo (tạo sự liên kết giữa ảnh đại diện và ảnh bìa), Missing Jigsaw Piece (ảnh đại diện sẽ là mảnh ghép còn thiếu trên ảnh bìa), Tear Off The Bottom Edge (cạnh đáy sẽ có một đường bị xé) và cuối cùng là Profile Picture Zoom (ảnh đại diện sẽ bị phóng to ra nhiều lần). Đầu tiên, bạn hãy truy cập vào địa chỉ http://www.trickedouttimeline.com/ , chọn vào một trong bốn hiệu ứng kết hợp có sẵn bao gồm(tạo sự liên kết giữa ảnh đại diện và ảnh bìa),(ảnh đại diện sẽ là mảnh ghép còn thiếu trên ảnh bìa),(cạnh đáy sẽ có một đường bị xé) và cuối cùng là(ảnh đại diện sẽ bị phóng to ra nhiều lần).

Ở đây người viết sẽ thử chọn hiệu ứng Missing Jigsaw Piece, sau đó tải một bức ảnh mới lên (tất nhiên bạn có thể tận dụng luôn bức ảnh bìa có sẵn trên Facebook, tuy nhiên không khuyến cáo vì độ phân giải thấp). Lựa chọn vị trí sử dụng làm ảnh bìa rồi nhấn Done.

Tiếp theo, người dùng cần lựa chọn vị trí ảnh dùng để làm ảnh đại diện, lúc này nó sẽ có dạng mảnh ghép hoặc phóng to tùy vào hiệu ứng mà bạn chọn lúc đầu, cuối cùng nhấn Done để hoàn tất.

Lúc này dịch vụ sẽ yêu cầu bạn Like trang của nó, sau đó mới hiển thị 2 tùy chọn để tải về ảnh bìa (Download your Cover Photo!) và ảnh đại diện (Download your Profile Photo!). Việc cuối cùng bạn cần làm là sử dụng hai bức ảnh này để tải lên Facebook và tận hưởng. Dưới đây là một số ảnh ví dụ mà người viết đã thử nghiệm với dịch vụ này.





MINH HOÀNG