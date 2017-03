YouTube cũng sẽ có lúc load chậm bởi máy chủ gặp sự cố, tuy nhiên đa phần vấn đề xem video mà bị lag thường là do tín hiệu đường truyền Internet hoặc do thiết bị của người dùng.

Các tính năng bí mật của YouTube - Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu một số thủ thuật nhỏ để tăng tốc load video, xem playlist của một nghệ sĩ bất kỳ hoặc các chương trình truyền hình trực tiếp… và nhiều hơn thế nữa.

Việc xem video trên YouTube thường tiêu tốn rất nhiều dữ liệu và băng thông, hiểu đơn giản như sau, video sẽ được lưu trữ trên các máy chủ YouTube nhưng họ vẫn sử dụng băng thông của bạn để gửi nó đến máy tính hoặc smartphone. Theo đó, cứ mỗi khi bạn xem video thì YouTube sẽ từ từ gửi các dữ liệu cần thiết về để phát chứ không phải tải về một lần, phương thức này được gọi là streaming. Trong quá trình đó, nếu kết nối Internet của bạn gặp vấn đề thì sẽ xảy ra tình trạng loading (hoặc gọi cách khác là buffering).

Như đã đề cập ở trên, một trong những lý do chính khiến gây ra hiện tượng này là do kết nối Internet chậm hoặc do có quá nhiều người đang xài mạng cùng một lúc. Để khắc phục rất đơn giản, bạn chỉ cần sử dụng dây mạng LAN để cắm vào cổng mạng trên laptop, việc này sẽ giúp cho tốc độ ổn định hơn so với Wi-Fi. Nếu đang sử dụng smartphone hoặc tablet, người dùng chỉ cần ngồi gần lại router/modem, vì ngồi xa thì tín hiệu sẽ yếu hơn, đặc biệt là khi nhà bạn có quá nhiều bức tường.



Ngồi gần router sẽ giúp cho việc xem YouTube được nhanh hơn. Ảnh: MH

Đừng quên cập nhật phần mềm Adobe Flash Player nếu như trình duyệt bạn đang xài vẫn còn sử dụng nó. Và tuyệt chiêu cuối mà bạn nên làm đó là khởi động lại router cũng như các thiết bị đang sử dụng, tắt router 1 phút rồi hãy cắm điện lại để tận hưởng một kết nối nhanh và ổn định hơn.

MINH HOÀNG