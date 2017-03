Thông thường thì chúng ta thường cài đặt các ứng dụng Android qua Google Play. Tuy nhiên, trong một số trường hợp thì bạn cần phải chép các tập tin apk từ máy tính lên điện thoại, sau đó nhấp vào chúng để cài đặt hoặc sideload. Vậy làm thế nào để có thể tải được những tập tin apk khi mà Google Play không cho phép?

Có nhiều lý do khiến bạn phải làm việc nà y, nhưng thường là rơi vào một số điều sau đây:

- Google Play nói rằng ứng dụng hoặc trò chơi cụ thể không tương thích với thiết bị Android, mặc dù bạn biết chắc rằng các ứng dụng sẽ làm việc tốt.

- Đôi khi một ứng dụng Android không có sẵn để tải về trong Google Play thuộc khu vực hoặc quốc gia của bạn.

- Bạn muốn cài đặt các ứng dụng có sẵn trên Google Play lên một thiết bị Android không có Google Play (như máy tính bảng Amazon Kindle chẳng hạn).

Làm thế nào để tải tập tin apk từ Google Play Store?

Evozi - một nhà phát triển ứng dụng Android, vừa cho ra mắt người dùng một công cụ trực tuyến, cho phép bạn tải về các tập tin apk dễ dàng chỉ với một cú nhấp chuột. Đầu tiên, bạn truy cập vào địa chỉ http://apps.evozi.com/apk-downloader/ rồi nhập vào liên kết của một ứng dụng bất kỳ trên Google Play. (Ví dụ đây là đường dẫn của trò chơi Plants vs. Zombies 2 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ea.game.pvz2_row).

Sau đó, nhấp vào nút Generate Download Link và chờ một lát để quá trình này được hoàn tất. Lúc này, tập tin apk đã được chuyển về máy chủ của Evozi, việc bạn cần làm là nhấn vào liên kết Click here to download <id ứng dụng> now .

Việc tải tập tin apk theo cách này sẽ đảm bảo rằng các ứng dụng Android sẽ không bị nhiễm phần mềm độc hại. Ngoài ra, để ngăn chặn các vi phạm về bản quyền của ứng dụng, Apk Downloader (tên của công cụ) chỉ cho phép bạn tải về các ứng dụng miễn phí.

MINH HOÀNG