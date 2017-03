Thông thường, để sạc pin cho smartphone bằng cổng USB trên laptop thì chúng ta thường phải mở máy liên tục, việc này sẽ làm tiêu tốn khá nhiều điện năng. Để khắc phục vấn đề này, bạn có thể áp dụng thủ thuật sau để sạc pin nhanh cho smartphone trong khi laptop vẫn đang ở chế độ Sleep.





Khi chuyển sang chế độ Sleep thì máy tính sẽ tiêu hao rất ít năng lượng, do không phải mở sáng màn hình, chạy nền các ứng dụng… Theo mặc định, chức năng cắm sạc trong chế độ Sleep chưa được kích hoạt sẵn, do đó bạn cần phải làm thêm một số bước sau:

- Bước 1: Đầu tiên, bạn nhấn tổ hợp phím Windows + X rồi nhấp chọn Device Manager để mở trình quản lý thiết bị.





- Bước 2: Tiếp theo, bạn tìm đến mục Universal Serial Bus Controller > USB Root Hub, bấm phải chuột vào đó và chọn Properties.





- Bước 3: Chuyển sang thẻ Power Management rồi bỏ dấu chọn tại ô Allow the computer to turn off this device to save power.





Kể từ bây giờ, bạn hoàn toàn có thể gập màn hình laptop xuống và sạc cho smartphone như bình thường.

Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng giao thức MTP hoặc File Transfer thì smartphone sẽ không thể sạc pin.

MINH HOÀNG