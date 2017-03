Mặc dù có khá nhiều phần mềm và các thành phần mở rộng cho trình duyệt có thể làm được điều này, tuy nhiên bạn có thể mã hóa Gmail bằng một phương pháp đơn giản hơn là sử dụng Google Docs. Phương pháp này có thể sử dụng tốt trên tất cả các trình duyệt và không yêu cầu cài đặt thêm tiện ích. Đặc biệt, nó sử dụng thuật toán mã hóa AES nên khá an toàn.





Làm thế nào để mã hóa tin nhắn trong Gmail !?

Đầu tiên, bạn mở hộp thư Gmail và thực hiện việc soạn một email mới. Nhập vào địa chỉ của người nhận trong mục To rồi thêm vào chủ đề (Subject), lưu ý rằng phần này sẽ không được mã hóa. Sau đó, bạn điền vào các nội dung cần gửi như thông thường nhưng không nhấn liền nút gửi (Send) và tắt nó đi, để cho email này được nằm trong thư mục nháp (Drafts) của bạn.

Tiếp theo, bạn truy cập vào địa chỉ http://goo.gl/CxfPHP, nhấn Yes, make a copy để sao chép một bản về Google Drive của bạn, trong khi vẫn cứ giữ nguyên mọi thứ trong email đang soạn trước đó. Trong trang mới hiện ra, bạn nhấp vào menu Gmail > Initialize và cho phép đoạn mã này truy cập vào tài khoản Gmail của bạn.

Sau đó, bạn lại nhấp vào menu Gmail > Encrypt Gmail một lần nữa. Trong mục Please select an email from your Drafts folder, bạn lựa chọn đến bản nháp của email vừa soạn khi nãy, nhập vào mật khẩu ở ô bên dưới rồi nhấn Send Email để gửi đi, chờ một lát để quá trình mã hóa nội dung được hoàn tất.

Đối với người nhận, sau khi nhận được các thông điệp mã hóa này, bạn cần sao chép lại phần nội dung rồi truy cập vào địa chỉ http://ctrlq.org/decrypt/. Nhập vào mật khẩu bí mật, mà người gửi chia sẻ với bạn (có thể bằng một cách bất kì), rồi dán phần nội dung vừa sao chép vào khung Message to Decrypt. Cuối cùng, nhấn Decrypt Message để thực hiện việc giải mã.

Thông điệp ban đầu sau khi được giải mã sẽ hiển thị nội dung bằng màu đỏ. Nhìn chung thì việc mã hóa Gmail bằng Google Docs là khá dễ dàng và thuận lợi, người gửi và cả người nhận đều có thể sử dụng trên các trình duyệt bất kì mà không cần đòi hỏi phải cài đặt thêm tiện ích.

Một điều nữa, là khi bạn soạn một email bất kì và lưu vào thư mục nháp, nó sẽ tự động được lưu trữ trên máy chủ của Google. Do đó, nếu bạn muốn an toàn hơn nữa thì có thể viết phần nội dung bên ngoài Gmail và mã hóa nó trước khi gửi tin nhắn đi. Để làm được việc này, bạn nên sử dụng 2 công cụ tại địa chỉ http://ctrlq.org/encrypt/ (mã hóa nội dung) và http://ctrlq.org/decrypt/ (giải mã nội dung).

Tất nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc bạn hoàn toàn có thể mã hóa toàn bộ nội dung và sử dụng nó cho nhiều dịch vụ email khác như Outlook, Yahoo hay trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter…mà không sợ bị rò rỉ thông tin.

MINH HOÀNG