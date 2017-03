Việc sử dụng mật khẩu sẽ đảm bảo an toàn cho các thông tin cá nhân trên thiết bị. Tuy nhiên, nếu nhập sai mật khẩu quá nhiều lần, iPhone sẽ tự động bị vô hiệu hóa, vậy làm thế nào để có thể lấy lại được hình ảnh, ứng dụng, video trên thiết bị?

1. Sao lưu dữ liệu

Để hạn chế vấn đề này, bạn hãy thường xuyên thực hiện việc sao lưu dữ liệu thông qua iTunes hoặc iCloud. Đầu tiên, người dùng chỉ cần cắm điện thoại vào máy tính, lưu ý nếu thiết bị được nhận diện trong iTunes thì đây là iPhone thật, ngược lại là iPhone dựng. Bên trong thẻ Summary, bạn chọn vào mục This computer rồi nhấn Backup Now để bắt đầu, nếu muốn mã hóa dữ liệu, bạn có thể kích vào ô Encrypt iPhone Backup. Tùy thuộc vào lượng dữ liệu có trên thiết bị mà quá trình này có thể mất từ năm phút cho đến một tiếng.

Nếu muốn sao lưu dữ liệu lên iCloud, bạn hãy vào Settings > iCloud > Backup và chuyển tùy chọn iCloud Backup sang chế độ On, sau đó chạm tiếp vào nút Back Up Now nằm ngay bên dưới. Lưu ý là iCloud phải còn dung lượng trống thì việc sao lưu dữ liệu mới thực hiện được.



2. Xóa và phục hồi lại dữ liệu

Nếu nhập sai mật khẩu nhiều lần, iPhone sẽ bị vô hiệu hóa và không thể thao tác. Do đó bạn cần phải cắm vào máy tính, chọn vào menu File > Devices > Restore from backup, lựa chọn tập tin sao lưu cần sử dụng và chờ một lát để quá trình này được hoàn tất.

Nếu muốn phục hồi từ iCloud, bạn hãy vào Settings > General > Reset > Reset All Settings. Lúc này máy trở lại màn hình active và bạn hãy chọn Restore from iCloud Backup, đăng nhập vào iCloud rồi lựa chọn file sao lưu cần sử dụng.



3. Sử dụng trình quản lý mật khẩu

Nếu có quá nhiều mật khẩu, có lẽ bạn hãy nghĩ đến việc cài thêm ứng dụng để quản lý, đơn cử như một Password. Việc này không những giúp tiết kiệm thời gian mà còn bảo mật mọi thứ tốt hơn, tự động đăng nhập chỉ với một cú chạm và bạn cũng chỉ cần nhớ một mật khẩu duy nhất.









MINH HOÀNG