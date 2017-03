Bạn có thường xuyên mở khóa smartphone để kiểm tra mặc dù không có thông báo nào mới? Bạn cảm thấy bồn chồn và không yên tâm mỗi khi không mang theo smartphone bên mình?... Nếu gặp phải những trường hợp này, có thể bạn đã mắc phải chứng “nghiện” smartphone.

Nghiện smartphone đang dần trở nên rất phổ biến. Theo một nghiên cứu vừa được công bố của hãng phân tích Flurry cho thấy tính đến tháng 3/2014 có khoảng 176 triệu người trên toàn cầu bị “nghiện smartphone”. Con số này tăng đến 123% so với cùng kỳ năm ngoái. Những người nghiện smartphone là người thường xuyên mở smartphone và dùng các ứng dụng ít nhất 60 lần mỗi ngày.

Vậy bạn có thực sự là một “con nghiện” của smartphone? Ứng dụng với tên gọi BreakFree có thể sẽ cho bạn câu trả lời.

BreakFree sẽ theo dõi quá trình và thói quen sử dụng smartphone của người dùng, như bạn có thường xuyên mở khóa smartphone hay không và bạn mất bao giờ thời gian để sử dụng smartphone và chạy các ứng dụng... Từ những dữ liệu đó sẽ đưa ra thang điểm số về mức độ sử dụng smartphone xem bạn có thực sự “nghiện” smartphone hay không.

Ngoài ra, BreakFree còn cung cấp những công cụ giúp người dùng có thể “cai nghiện” smartphone nếu những thông số của ứng dụng này chỉ ra cho thấy người dùng quá phụ thuộc vào chiếc smartphone của mình.

Hiện tại BreakFree mới chỉ có phiên bản dành cho nền tảng Android và nhà phát triển của ứng dụng này cho biết phiên bản dành cho iOS sẽ sớm được xuất hiện.

tại đây hoặc tại đây (tương thích Android 2.3 trở lên). Download và cài đặt ứng dụng miễn phíhoặc tại(tương thích Android 2.3 trở lên).

Sau khi cài đặt, ứng dụng sẽ ghi nhớ quá trình sử dụng smartphone của người dùng để đưa ra thang điểm cho mức độ “nghiện” smartphone của người dùng, dựa vào số lần bạn mở khóa thiết bị, mức độ thường xuyên bạn dùng đến smartphone hay tổng số thời gian bạn sử dụng smartphone...

Nếu thang điểm ở mức độ từ 40 trở xuống nghĩa là bạn chỉ là một người sử dụng smartphone thông thường, trong khi đó nếu số điểm từ 40 đến 70 nghĩa là bạn đang ở mức “gần nghiện” và nếu số điểm trên 70 nghĩa là bạn đã quá lạm dụng chiếc smartphone của mình.

Ứng dụng BreakFree còn ghi nhớ số điểm của người dùng theo từng ngày hay từng tháng để từ đó bạn có thể biết được tình trạng sử dụng smartphone của mình và đã có thời điểm nào trở nên “nghiện” smartphone hay chưa.

“Cai nghiện” smartphone với BreakFree

Không chỉ cung cấp chức năng kiểm tra mức độ “nghiện” smartphone của người dùng, ứng dụng BreakFree còn cho phép người dùng thực hiện chế độ “cai nghiện” nếu điểm số thể hiện mức độ “nghiện” quá cao.

Để sử dụng chức năng này, bạn chọn mục “Tools” có trên giao diện chính. Tại đây sẽ cung cấp các công cụ để nhắc nhở người dùng nếu sử dụng smartphone quá nhiều. Đánh dấu vào mục “Prompt After 10 Mins of Usage” để ứng dụng nhắc nhở nếu bạn sử dụng smartphone liên tục quá 10 phút hoặc tùy chọn “Prompt at Unlock” để ứng dụng đưa ra nhắc nhở nếu người dùng mở khóa thiết bị.

Lời nhắc nhở của ứng dụng mỗi khi người dùng mở khóa thiết bị, để hỏi xem người dùng có thực sự cần dùng đến smartphone hay không

Mục “BreakFree Now” để cho phép người dùng thiết lập khoảng thời gian “cai nghiện” và không đụng đến smartphone.

Tại đây, đánh dấu vào tùy chọn “Disable Notification Sounds” để tắt hết mọi tiếng chuông thông báo từ smartphone, tùy chọn “Disable All Sounds” để tắt mọi âm thanh trên smartphone, “Disable Internet” để ngắt mọi kết nối Internet của smartphone (Wifi và 3G), còn mục “Auto Reject All Calls” cho phép ứng dụng tự động từ chối mọi cuộc gọi đến.

Đặc biệt, với chức năng từ chối cuộc gọi, người dùng có thể đánh dấu vào tùy chọn “Send Auto Text to Caller” để ứng dụng tự động gửi tin nhắn thông báo để người gọi mỗi khi bạn không muốn nghe máy. Người dùng có thể tự soạn thảo nội dung được tin nhắn để gửi.

Lưu ý: với phiên bản miễn phí của ứng dụng, người dùng không thể thay đổi nội dung tin nhắn tự động gửi mà chỉ được sử dụng mẫu nội dung sẵn có do ứng dụng cung cấp.

Sau khi đánh dấu vào các tùy chọn, mục “Duration” bên dưới cho phép người dùng thiết lập khoảng thời gian “cai nghiện”, là khoảng thời gian mà bạn không muốn đụng tới chiếc smartphone của mình và cũng là khoảng thời gian mà những thiết lập ở trên có tác dụng. Cuối cùng nhấn “Go” để ứng dụng BreakFree thực hiện các thiết lập giúp người dùng có thể tránh xa chiếc smartphone của mình.

Chức năng này cũng có tác dụng tương tự chức năng “Không làm phiền” trên iPhone, khi mà cho phép người dùng thiết lập khoảng thời gian thiết bị ở chế độ yên lặng và không đổ chuông, giúp người dùng không bị làm phiền khi nghỉ ngơi.

Quản lý chế độ sử dụng smartphone của con cái

Không chỉ có chức năng giúp “cai nghiện” sử dụng smartphone, BreakFree còn hữu ích trong trường hợp các bậc phụ huynh muốn quản lý quá trình sử dụng smartphone của con mình, để biết được con em mình sử dụng smartphone vào mục đích nào chủ yếu.

Để sử dụng chức năng này, bạn chọn mục “App Usage”, tại đây sẽ hiển thị thông tin chi tiết về thời gian chạy các ứng dụng trên smartphone, giúp bạn có thể biết được mình đã sử dụng smartphone nhiều nhất vào việc gì, lướt Facebook, duyệt web hay chơi game... từ đó có thể thay đổi chế độ sử dụng trên smartphone của mình.

Tuy nhiên, với phiên bản miễn phí của BreakFree không liệt kê khoảng thời gian chi tiết của từng ứng dụng đã sử dụng trong ngày, mà chỉ liệt kê theo thứ tự giảm dần các ứng dụng được dùng nhiều nhất. Người dùng có thể mua phiên bản chuyên nghiệp của BreakFree (có giá 2USD) để có thêm tính năng này.

Theo Phạm Thế Quang Huy (Dân Trí)