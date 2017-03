Thông thường, khi cài đặt một phần mềm mới, phần mềm đó sẽ tự động tạo ra 1 biểu tượng shortcut ngay trên desktop. Cài đặt càng nhiều phần mềm, càng nhiều shortcut được tạo ra trên desktop.





Không chỉ vậy, có không ít người có thói quen download file từ Internet và chứa chúng trên desktop, hoặc sao chép dữ liệu và chứa trên desktop để thuận tiện trong việc sử dụng sau này.





Tuy nhiên, điều này lại khiến cho desktop trở nên lộn xộn và ngổn ngang các biểu tượng, khiến trở nên rất lộn xộn và khó quản lý.





Fences là phần mềm miễn phí, cho phép bạn nhóm các biểu tượng trên desktop thành từng nhóm tương ứng với nhau.





Nói cách khác, Fences sẽ tạo ra những “hàng rào” để phân chia khu vực trên desktop, ứng với mỗi khu vực bạn chứa một nhóm các biểu tượng liên quan với nhau, như nhóm biểu tượng của file, thư mục hay nhóm biểu tượng các shortcut của phần mềm…





Điều này giúp desktop trở nên ngăn nắp hơn, và việc tìm kiếm dữ liệu trên desktop trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn.





Không chỉ vậy, Fences còn giúp desktop của bạn trở nên độc đáo và cá tính hơn.









Sau khi download và cài đặt, trong lần đầu tiên sử dụng, một hộp thoại hiện ra, cho phép bạn thiết lập bước đầu để sử dụng phần mềm.





Để sử dụng phần mềm được đơn giản, bạn nhấn vào tùy chọn ‘Start using Fences’ từ hộp thoại hiện ra.

Tại hộp thoại tiếp theo, phần mềm đưa ra 2 tùy chọn thiết lập:





- Just creat a couple fences: phần mềm sẽ tạo ra 2 khu vực trống trên desktop. Từ đó, cho phép người dùng kéo và thả từng biểu tượng trên desktop vào từng khu vực để tự quản lý theo ý muốn của mình.

- Với tùy chọn Sort out my icons, phần mềm sẽ tạo ra nhiều khu vực khác nhau và tự động sắp xếp các biểu tượng trên desktop vào từng nhóm riêng biệt có liên quan với nhau, bao gồm nhóm các biểu tượng của chương trình (Programs), nhóm biểu tượng của các file được mở gần đây trên desktop (Recent things), nhóm các thư mục có trên desktop (Folders), nhóm các file (Files), nhóm các shortcut của trang web trên desktop (Web Links) và nhóm các biểu tượng của hệ thống (Quick Links).

Để thuận tiện hơn trong việc quản lý, bạn có thể kích chuột phải vào từng nhóm biểu tượng, chọn Rename Fence, từ hộp thoại hiện ra, bạn đặt tên mới cho nhóm biểu tượng sao cho phù hợp với bản thân.

Để xóa đi một nhóm các biểu tượng trên desktop, bạn kích chuột phải vào nhóm đó và chọn Remove Fence. Khi xóa đi một nhóm, các biểu tượng và dữ liệu nằm trong nhóm đó vẫn được giữ trên desktop, nhưng sẽ không được hiển thị bên trong một nhóm như trước đây, mà sẽ nằm ở bên ngoài desktop như bình thường.

Các biểu tượng sẽ nằm bên ngoài desktop sau khi 1 nhóm bị xóa đi

Bạn cũng có thể sử dụng chuột để kéo và thả, di chuyển các biểu tượng từ nhóm này sang nhóm khác một cách dễ dàng.





Để tạo một nhóm mới cho các biểu tượng, bạn giữ chuột phải, kéo và khoanh vùng các biểu tượng muốn tạo nhóm (có thể là các biểu tượng đã nằm sẵn ở một nhóm khác), sau đó thả chuột phải và nhấn vào tùy chọn Creat new Fences from these icons.





Điều này cho phép bạn tạo nên nhiều nhóm khác nhau, để dễ quản lý dữ liệu trên desktop hơn, chẳng hạn như những nhóm về file văn bản, những nhóm file ảnh, file media…

Một hộp thoại hiện ra, cho phép bạn đặt tên cho nhóm mới. Sau khi nhấn OK, nhóm mới được thiết lập sẽ xuất hiện trên desktop, bao gồm các biểu tượng mà bạn đã chọn ở trên.





Để thay đổi các thiết lập của phần mềm, kích chuột phải lên desktop, chọn Configure Fences. Hộp thoại thiết lập của phần mềm hiện ra, tại đây cho phép bạn tạo một vài thiết lập hiển thị từng nhóm trên desktop.





Tại mục Fences (từ menu bên trái), cho phép người dùng thiết lập vị trí của các nhóm biểu tượng trên desktop. Mục Choose Layout cho phép người dùng di chuyển các nhóm biểu tượng nằm về một góc màn hình hoặc chia đều 2 bên trái phải…





Dựa vào đây, bạn có thể sắp xếp các nhóm biểu tượng sao cho ưng ý. Nhấn Apply Layout Change để thiết lập có giá trị.

Tại mục Appreance cho phép bạn thiết lập cách thức hiển thị các nhóm, theo đó cho phép bạn chọn để tên nhóm luôn xuất hiện ở bên trên (Always), hoặc chỉ xuất hiện khi đưa chuột lên nhóm (On Mouseover) hoặc tên nhóm sẽ không được hiển thị (Never).





Tại đây bạn cũng có thể thay đổi các thiết lập màu sắc của các nhóm hiển thị trên desktop.

Đặc biệt Fences còn cung cấp một tính năng khá độc đáo, đó là cho phép bạn ẩn đi toàn bộ các biểu tượng trên desktop (kể cả các nhóm biểu tượng đang có) bằng cách kích đôi chuột vào một vị trí trống bất kỳ trên desktop. Để hiển thị lại danh sách các biểu tượng (và các nhóm biểu tượng), bạn chỉ việc kích đôi vào một vị trí bất kỳ khác trên desktop.





Trong trường hợp muốn đưa các biểu tượng trên desktop trở về trạng thái ban đầu, bạn chỉ việc gỡ bỏ Fences như một phần mềm thông thường ra khỏi hệ thống.





Tóm lại, với sự trợ giúp của Fences, các biểu tượng trên desktop sẽ được sắp xếp một cách ngăn nắp và có trật tự, điều này giúp bạn nhanh chóng tìm đến những biểu tượng cần thiết để phục vụ cho công việc của mình, giúp quá trình sử dụng máy tính đơn giản và nhanh chóng hơn.

Theo Phạm Thế Quang Huy (Dân trí)