Giới thiệu bộ công cụ Windows Live Essentials 2011:

Windows Live Essentials 2011 là gói công cụ đa chức năng của Microsoft, cung cấp các công cụ để giao tiếp (chat, messenger), gửi email, viết blog, chỉnh sửa biên tập hình ảnh, video…

Windows Live Essential 2011 bao gồm các công cụ:

- Windows Live Family Safety: giúp phụ huynh quản lý quá trình sử dụng máy tính của con em.

- Windows Live Mesh: đồng bộ hóa dữ liệu từ máy tính với dịch vụ lưu trữ trực tuyến của Microsoft.

- Windows Live Photo Gallery: quản lý, biên tập, chỉnh sửa, tạo slide show từ ảnh... Quản lý và biên tập video… Công cụ Movie Maker cũng được tích hợp vào đây.

- Windows Live Messenger: giao tiếp với bạn bè bằng tài khoản MSN. Hỗ trợ chat video với chất lượng HD, cập nhật tin tức từ website…

- Windows Live Writer: viết blog từ desktop và cập nhật trực tiếp lên blog của người dùng.

- Windows Live Mail: quản lý dễ dàng và thuận tiện tài khoản email. Nhận và gửi email.

- Bing Bar: thanh công cụ của Bing trên trình duyệt web. Dễ dàng tìm kiếm và cập nhật các thông tin mới nhất trong quá trình duyệt web.

Nổi bật và hữu dụng trong số đó có thể kể đến chức năng biên tập và chỉnh sửa ảnh Windows Live Photo Gallery.

Chỉnh sửa và biên tập ảnh với Windows Live Photo Gallery 2011:

Windows Live Photo Gallery là gói phần mềm quản lý và chỉnh sửa ảnh của Microsoft, cho phép người dùng tạo các slideshow ảnh, các đoạn video, tạo các hình ảnh độ phân giải cao (paranomas) và nhiều công cụ chỉnh sửa ảnh hữu ích khác. Sau khi hoàn tất, bạn có thẻ chia sẻ hình ảnh và video của mình lên Facebook hay Flickr trực tiếp từ phần mềm.

Phần mềm chỉ tương thích với Windows Vista SP 2, Windows 7 và Windows Server 2008. Nếu đang sử dụng Windows Vista và chưa nâng cấp lên SP2, bạn có thể download bản nâng cấp SP2 tại đây (Phiên bản dành cho Windows 32-bit) và tại đây (Phiên bản dành cho Windows 64-bit).

Download các bản cập nhật, kích hoạt file và nhấn nút Install để tiến hành cài đặt. Khi hoàn tất cài đặt, khởi động lại máy tính để hệ thống tự động nâng cấp lên phiên bản Windows Vista SP 2.

Tiếp theo, download Windows Live Photo Gallery phiên bản cài đặt offline hoàn toàn miễn phí tại đây.



Sau khi download, kích hoạt để cài đặt. Tại bước đầu tiên cài đặt, chọn ‘Install all of Windows Live Essentials’ để cài đặt toàn bộ các tính năng của phần mềm, hoặc chọn Choose the Programs you want to install để cài đặt một vài tính năng nhất định.

Nếu không cần thiết sử dụng các công cụ khác, bạn nên chọn tùy chọn thứ 2, chỉ đánh dấu chọn ‘Photo Gallery and Movie Maker’ và bỏ đi các công cụ khác, rồi nhấn Install để bắt đầu cài đặt.

Hướng dẫn tự tạo “nhân bản” trong hình ảnh:

Đầu tiên, bạn nên sử dụng giá đặt máy ảnh (tripod), hoặc tìm một ví trí nào đó cố định để đặt máy ảnh, rồi tự động chụp (hoặc có thể nhờ ai đó chụp) những hình ảnh của mình, với nền cố định. Mỗi hình ảnh, bạn đứng ở 1 vị trí khác nhau.

Hình ảnh của 1 người, với cùng 1 khung cảnh ở 2 vị trí khác nhau.

Kích hoạt Windows Live Photo Gallery. Tìm đến vị trí chứa những hình ảnh mà bạn đã chụp được ở trên, nhấn phím Ctrl trên bàn phím và kích chuột để chọn đồng thời nhiều ảnh (hoặc đánh vào dấu tick trên mỗi hình ảnh).

Sau khi nhấn chọn hình ảnh, bạn kích vào tab Create trên menu của phần mềm, chọn Photo Fuse.

Lưu ý: bạn phải chọn ít nhất 2 hình ảnh được chụp ở cùng 1 góc độ và khung cảnh. Nếu không, phần mềm sẽ báo lỗi.

Trong trường hợp bạn chưa có bức ảnh nào đáp ứng điều này, có thể download 2 hình ảnh mẫu tại http://soft4all.info/download/Demo.rar để thực hành thử nghiệm chức năng mà bài viết hướng dẫn.

Giao diện của phần mềm sẽ xuất hiện như dưới đây:

Bây giờ, kéo và di chuyển phạm vi được đánh dấu bằng hình vuông, đến vị trí bất kỳ trên hình ảnh gốc. Sử dụng chuột để thay đổi kích cỡ của phạm vi được đánh dấu, sao cho hình ảnh của đối tượng cần ghép hiển thị đầy đủ trong hình ảnh thumbnail xuất hiện ở bên.

Lưu ý: hình ảnh của đối tượng cần phải xuất hiện đầy đủ và không bị thiếu bất kỳ chi tiết nào. Phạm vi đánh dấu cũng không chèn lên các đối tượng sẵn có ở hình ảnh gốc. Đối tượng cụ thể ở đây chính là nhân vật mẫu trong hình ảnh.

Kích vào hình ảnh thumbnail nằm ở bên dưới (trong khung thumbnails ở bên phải). Và kết quả sẽ rất hoàn hảo như hình dưới đây:

Sau khi hoàn tất công việc, nhấn Save ở góc trên bên phải giao diện màn hình để lưu lại kết quả.

Nếu muốn, bạn có thể chụp nhiều hình ảnh khác nhau, rồi sau đó thực hiện như đã hướng dẫn ở trên để tự “nhân bản” chính mình ra thành hàng loạt. Kết quả sẽ được một bức ảnh rất độc đáo.

Theo Phạm Thế Quang Huy (Dân trí)