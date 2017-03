BitDefender Total Security 2011 là gói phần mềm bảo mật, cung cấp đầy đủ các tính năng để giúp máy tính chống lại mọi sự tấn công phá hoại của virus, spyware, hacker và những mối nguy hại khác từ Internet. Ngoài ra, phần mềm còn cung cấp cả tính năng tối ưu hệ thống và sao lưu dữ liệu trên ổ cứng.

Những tính năng chính và cải tiến của BitDefender Total Security 2011:

- Phần mềm đã được cải tiến quá trình cài đặt. Theo đó, người dùng có thể cài đặt phần mềm một cách xuyên suốt mà không yêu cầu phải khởi động lại hệ thống. Phần mềm sẽ phát hiện và xóa virus trước, trong và sau khi quá trình cài đặt kết thúc.

- Bảo vệ máy tính chống lại các phần mềm gây hại, kiểm tra file trước khi download, các file được chia sẻ từ người khác hoặc từ máy tính khác trên mạng nội bộ.- Khóa các phần mềm gián điệp theo dõi hoạt động trên máy tính.

- Tính năng tự động quét khi máy tính đang ở chế độ chờ, hoặc khi người dùng đang xem phim và không sử dụng máy tính vào môt việc nào đó.

- Tính năng quét và kiểm tra các website, email, và các công cụ chat theo thời gian thực. Phần mềm còn kiểm tra mức độ an toàn của các website khi tiến hành tìm kiếm từ Internet để cảnh báo người dùng trước khi truy cập.

- Bảo vệ các dữ liệu cá nhân và riêng tư, đặc biệt là các thông tin của bạn khi sử dụng thẻ tín dụng hoặc các hình thức thanh toán trực tuyến. Đặc biệt, phần mềm còn cung cấp thêm tính năng để ngăn chặn các thông tin cá nhân bị gửi nhầm ra ngoài thông qua email, website hoặc các chương trình giao tiếp khác.

- Tính năng xóa file an toàn để xóa sạch các dấu vết của file lưu trữ thông tin quan trọng. Tự động sao lưu dữ liệu của các file và thư mục.

- Cung cấp tường lửa (firewall) 2 lớp, tự động lọc và bảo về các dữ liệu vào/ra trên máy tính. Tính năng quản lý Wi-Fi để giúp người dùng ngăn chặn những sự truy cập mạng Wi-Fi trái phép.

- Tính năng Parentel Control cho phép quản lý và ngăn chặn trẻ em truy cập vào các website có nội dung không mong muốn.

- Tính năng tối ưu hệ thống, cho phép tìm và xóa bỏ những file rác, những khóa registry hỏng còn sót lại trên hệ thống. Chế độ Game Mode, giúp tối ưu hệ thống cho các game thủ. Chế độ Laptop, cho phép kéo dài thời gian sử dụng pin (trong trường hợp laptop đang sử dụng nguồn năng lượng từ pin).

- Giao diện mới lạ và khác biệt so với phiên bản 2010 trước đây.

Hướng dẫn cài đặt:

- Đầu tiên, bạn download bảng dùng thử của BitDefender Total Security 2011 tại đây (Phiên bản 32-bit) và tại đây. (Phiên bản 64-bit).

- Truy cập vào https://myaccount.bitdefender.com/site/Beta/newAccount / , điền đầy đủ thông tin, chọn mục ‘BitDefender 2011’, đánh dấu vào tùy chọn ‘I have read and accepted the BitDefender Privacy Policy’ rồi nhấn nút Next.

- Một email xác nhận được gửi đến từ BitDefender, trong đó có chứa đường link kích hoạt, Kích vào đường link này để kích hoạt tài khoản.

- Tiến hành cài đặt. Trong bước 3 của quá trình cài đặt, bạn chọn ‘I want to evaluate BitDefender Total Security Online Backup for 30 days’ rồi nhấn Next.

- Tại bước sau đó, phần mềm yêu cầu bạn khởi tạo tài khoản người dùng để tiếp tục cài đặt. Bạn chọn tab Sign In (Prve. Account), điền thông tin bạn vừa đăng ký ở trên rồi nhấn nút Submit để tiếp tục.

- Ở bước sau đó, bạn chọn chế độ cài đặt Easy Setup (sử dụng các thiết lập mặc định và dễ dàng để cài đặt cho mọi người).

- Ở bước chọn chế độ hiển thị, bạn nên chọn chế độ Expert View để giao diện hiển thị đầy đủ chức năng.

- Tiếp tục nhấn Next cho đến lúc hoàn tất quá trình cài đặt.

Tham gia dùng thử sản phẩm của BitDefender:

Hiện nay, để lấy ý kiến người dùng về sản phẩm mới, hãng BitDefender đang cho phép người dùng thử nghiệm BitDefender Total Security.

Thực hiện theo các bước dưới đây để tham gia chương trình thử nghiệm này của BitDefender:

- Đầu tiên, truy cập vào http://beta.bitdefender.com/, sử dụng thông tin bạn vừa đăng ký ở trên để đăng nhập vào tài khoản. (Nếu đã đăng nhập trước đó thì có thể bỏ qua bước này).

- Tiếp theo, truy cập vào http://beta.bitdefender.com/site/Beta/listTestCase/14/.

- Tại trang web này, bạn nhấn vào mục ‘Installation and Configuration Wizard Test Cases‘ và ‘Product Registration and Activation Test Cases’

- Sau khi kích vào mỗi mục, một nội dung mới hiện ra, trong đó, tại mục ‘Tools for Tests’ có chứa đoạn mã kích hoạt 90 ngày sử dụng phần mềm. (2 mục sẽ cung cấp 2 mã 180 ngày sử dụng).

Cơ hội nhận giải thưởng từ BitDefender:

Trong quá trình thử nghiệm, nếu phát hiện ra các lỗi mắc phải trên phần mềm, bạn có thể truy cập vào http://beta.bitdefender.com/, đăng nhập vào tài khoản BitDefender đã khởi tạo ở trên.

Tiếp theo, truy cập vào http://beta.bitdefender.com/site/Beta/listCampaigns/, nhấn nút Subscribe ở mục BitDefender Total Security 2011. Sau đó, website sẽ yêu cầu bạn khai báo thêm một vài thông tin về cấu hình máy tính, có thể nhấn Next để bỏ qua bước này.

Để thông báo các lỗi gặp phải trong quá trình thử nghiệm phần mềm, bạn có thể truy cập vào http://beta.bitdefender.com/site/Beta/addIssue/14/, đăng nhập vào tài khoản BitDefender của mình, điền nội dung chi tiết lỗi gặp phải vào mục Description, gửi hình ảnh lỗi gặp phải kèm theo, chọn vấn đề liên quan đến lỗi ở mục Bug Category và đánh dấu vào tùy chọn ‘Alert me if the status of this bug changes’ rồi nhấn nút Add Issue.

Nếu lỗi bạn phát hiện ra là lỗi nghiêm trọng hoặc có giá trị, hữu ích… bạn sẽ có cơ hội nhận 1 máy tính bảng iPad 16GB, 1 máy Nintendo Wii hoặc 100 bản quyền BitDefender.

Theo Phạm Thế Quang Huy (Dân trí)