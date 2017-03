Hẳn không cần phải giới thiệu quá nhiều về hãng bảo mật danh tiếng BitDefender và các sản phẩm của hãng, đặc biệt khi sản phẩm của hãng đã rất quen thuộc với người dùng Việt Nam. Trong đó, BitDefender Internet Security 2014 được xem là gói bảo mật toàn diện, cung cấp đầy đủ các chức năng giúp bảo vệ máy tính chống lại các loại phần mềm độc hại và các mối nguy từ Internet.

Mới đây, hãng nghiên cứu bảo mật AV-Test vừa công bố kết quả nghiên cứu khả năng chống đỡ của các phần mềm bảo mật hàng đầu thế giới hiện nay, trong đó cho thấy BitDefender Internet Security 2014 là phần mềm bảo mật dẫn đầu về cả khả năng bảo vệ chống lại virus xâm nhập và ảnh hưởng ít nhất đến hiệu suất tổng thể toàn hệ thống.

Cùng với đó, trang công nghệ uy tính PC Mag cũng đã trao tặng cho BitDefender Internet Security 2014 danh hiệu “phần mềm Antivirus tốt nhất năm 2014”.

Cách đây không lâu, Dân trí đã từng giới thiệu chương trình khuyến mãi để nhận bản quyền miễn phí phần mềm bảo mật toàn diện BitDefender Internet Security 2014, tuy nhiên đến nay chương trình khuyên mãi cũ đã kết thúc và không còn hiệu lực.

Với những ai chưa có cơ hội đăng ký nhận bản quyền của phần mềm từ chương trình khuyến mãi trước đây thì có thể tận dụng chương trình khuyến mãi mới vừa có hiệu lực của hãng bảo mật danh tiếng BitDefender.

tại đây (phiên bản dành cho Windows 32-bit) hoặc tại đây (phiên bản dành cho Windows 64-bit). - Đầu tiên, download bản thử nghiệm của phần mềm(phiên bản dành cho Windows 32-bit) hoặc(phiên bản dành cho Windows 64-bit).

đây, điền thông tin về họ tên, địa chỉ email và điền mã xác nhận vào khung tương ứng, trước khi nhấn nút “Get Free License”. - Tiếp theo, truy cập vào, điền thông tin về họ tên, địa chỉ email và điền mã xác nhận vào khung tương ứng, trước khi nhấn nút “Get Free License”.

Chờ trong giây lát, một email được gửi đến từ BitDefender tới email bạn sử dụng để đăng ký, trong đó có chứa đoạn mã kích hoạt bản quyền phần mềm. Nếu không nhận được email kích hoạt, bạn hãy thử kiểm tra thư mục “Spam” có trong hộp thư để đề phòng trường hợp email bị lọc nhầm.

- Tiến hành cài đặt phần mềm, quá trình này yêu cầu máy tính có kết nối Internet để phần mềm download thêm những dữ liệu cần thiết cho quá trình sử dụng.

Lưu ý: tại bước đầu tiên của quá trình cài đặt, một hộp thoại hiện ra hỏi người dùng có muốn download thêm các dữ liệu cần thiết cho quá trình cài đặt, hay những dữ liệu này sẽ được download sau ở quá trình nâng cấp sản phẩm. Bạn có thể nhấn “No” để bỏ quá bước tải dữ liệu này và thực hiện sau.

- Sau khi hoàn tất bước đầu của quá trình cài đặt, một hộp thoại hiện ra yêu cầu người dùng điền mã bản quyền để kích hoạt phần mềm, tại đây bạn chọn “I purchased Bitdefender and I want to register now”, sau đó sử dụng đoạn mã bản quyền có được ở trên điền vào hộp thoại rồi nhấn nút “Register Now”.

Sau đó nhấn “Next” để tiếp tục quá trình cài đặt. Đến bước cuối cùng, phần mềm sẽ yêu cầu người dùng đăng nhập vào tài khoản Bitdefender để quản lý phần mềm. Tại đây bạn có thể sử dụng tài khoản Bitdefender (nếu đã có từ trước), hoặc sử dụng tài khoản Facebook, Gmail hay Microsoft để đăng nhập vào tài khoản.

Bây giờ, máy tính của bạn đã được bảo vệ an toàn bởi phần mềm bảo mật uy tín và mạnh mẽ nhất hiện nay với thời hạn trong vòng 6 tháng.

Theo Phạm Thế Quang Huy (Dân Trí)