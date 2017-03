Khi cài đặt tiện ích này có một tính năng rất hữu ích là thêm nó vào trong menu ngữ cảnh để dễ dàng chuyển đổi các file audio đơn.

Bây giờ giả sử chúng ta muốn chuyển một file AAC sang mp3, đơn giản là nhấn chuột phải lên file AAC đó, vào phần Send To và XRECODE để mở file đó.

Tiếp theo là chọn MP3 và sau đó là nút Settings.

Bây giờ chọn thiết đặt về tốc độ bit mà bạn thích cho file đó và nhấn OK.

Tiến trình này sẽ đưa bạn trở lại với màn hình chính để nhấn Start và bắt đầu quá trình chuyển đổi.

Nếu bạn có một CPU dual-core, nó có tính năng Parallel Processing cho phép chuyển đổi nhanh nhiều file một lúc. Như hình dưới đây là ví dụ chúng ta có thể chuyển đổi 7 file AAC sang MP3 dưới một phút rưỡi.

Dưới đây là danh sách các khả năng có thể chuyển đổi file:

M4A to WMA, M4A to OGG, M4A to WAV, M4A to FLAC, M4A to APE, M4A to AAC FLAC to MP3, FLAC to WMA, FLAC to OGG, FLAC to WAV, FLAC to APE, FLAC to AAC RealAudio (ra,rm) to WMA, RealAudio (ra,rm) to OGG, RealAudio (ra,rm) to WAV OGG to MP3, OGG to WMA, OGG to WAV, OGG to FLAC, OGG to APE, OGG to AAC

XRECODE cho phép nhiều khả năng chuyển đổi và mọi thứ có thể chuyển đổi nhanh với chất lượng rất tốt. Một điều khác mà bạn có thể làm là mở một file video và chuyển đổi file audio sang bất kì định dạng nào cho phép. Mặc dù nó không được chỉ ra trong danh sách ở trên, chúng ta vẫn có thể chuyển đổi các file trong đĩa CD (.cda) sang mp3 và FLAC. Tất nhiên là bạn không có tùy chọn tải về các thông tin của album từ cơ sở dữ liệu Gracenote hoặc các dịch vụ khác. Phần tốt nhất là tiện ích này 100% miễn phí và về cơ bản cho phép mọi khả năng chuyển đổi audio.

Tải về XRECODE cho Windows tại đây.