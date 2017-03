Office 2007 và 2010 là hai phiên bản mới nhất của bộ ứng dụng văn phòng được hãng Microsoft nâng cấp từ bộ Office 2003. Nhưng hai phiên bản này vẫn chưa chiếm được sự quan tâm của nhiều người do đã quen sử dụng Office 2003 hay vì giao diện và tương tác lạ nên không quen xử lý.

Do đó, bạn có thể dùng thanh menu của Office 2003 cho cả hai phiên bản 2007 và 2010. Đây là bản dùng thử, bạn có thể tải về tại đây (dành cho Office 2007) hay ở đây (bản dành cho Office 2010).

Giao diện phiên bản dành cho Office 2007 và Office 2010 tương tự nhau nên các bạn chỉ việc thao tác theo hướng dẫn chung sau:

Sau khi tải về và cài đặt thành công, chương trình sẽ tự khởi động. Nếu không, bạn vào Start > chọn All Programs > Classic Menu for Office > Classic Menu Manager. Sẽ xuất hiện hộp thoại như bên dưới:

Bạn chọn tab tương ứng với tên ứng dụng sẽ được dùng menu theo kiểu cổ điển 2003 (như Word, Excel, PowerPoint...). Nếu vẫn muốn giữ lại menu theo kiểu mặc định của Office 2007 thì bạn đánh dấu vào Show Classic Menus And Toolbars in Microsoft® 2007.

Giao diện còn cung cấp cho bạn hai tùy chọn là Hide the following build-in tabs (có thể tùy chọn ẩn đi menu nào trong tab, chỉ việc đánh dấu chọn vào những ô vuông tương ứng trong danh sách liệt kê bên dưới). Ngoài ra, bên phải giao diện còn cung cấp cho bạn hai tùy chọn với các tab. Tùy chỉnh xong, nhấn OK.

Lúc này trên menu các ứng dụng trong bộ Office 2007 sẽ có thêm một menu mới đó là Menus. Khi chọn Menus, toàn bộ giao diện menu sẽ được hiển thị như trên Office 2003. Khi muốn sử dụng menu của Office 2007 nguyên thủy, chọn những menu lệnh đứng sau Menus. Lúc này các chức năng vẫn như trước, không có gì thay đổi.