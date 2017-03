Bạn đang tìm kiếm một công cụ, vừa giúp Windows trở nên độc đáo và đẹp mắt hơn, lại vừa hữu dụng? Thanh công cụ miễn phí Object Dock sẽ giúp bạn đáp ứng đầy đủ cả 2 yêu cầu này.

ObjectDock là phần mềm miễn phí, cho phép tạo thanh công cụ đặc biệt trên Windows, với giao diện và hiệu ứng đẹp mắt, người dùng có thể đặt các biểu tượng phần mềm hoặc các shortcut trên thanh công cụ này để có thể truy cập nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Download Object Dock miễn phí tại đây

Sau khi hoàn tất quá trình cài đặt, một thanh công cụ sẽ xuất hiện trên Windows. Tương tự như thanh taskbar của Windows, thanh công cụ này chứa biểu tượng của các ứng dụng đang được mở và các ứng dụng được pin trên thanh taskbar (của Windows 7).

Khi bạn đưa chuột qua thanh công cụ này, hiệu ứng đẹp mắt sẽ phóng to và làm nổi bật của các biểu tượng. Kích chuột để mở để kích hoạt hoặc mở cửa sổ tương ứng của các biểu tượng.

Khi một ứng dụng mới được kích hoạt trên Windows, biểu tượng của ứng dụng đó sẽ được cập nhật trên thanh công cụ Object Dock.

Bạn có thể sử dụng chuột, kéo và thả 1 file/thư mục hay một ứng dụng nào đó để đưa nó lên thanh công cụ Object Dock, giúp dễ dàng truy cập và sử dụng khi cần thiết. Tương tự, để bỏ đi 1 biểu tượng từ Object Dock, bạn chỉ việc kéo và thả chúng ra ngoài thanh công cụ này, rồi nhấn nút Remove ở hộp thoại hiện ra.

Mặc định, Object Dock sẽ tồn tại song song và ở vị trí tương tự thanh Taskbar của Windows, ở trạng thái tự động ẩn đi và sẽ chỉ xuất hiện khi di chuyển chuột đến vị trí của thanh Taskbar. Trong trường hợp muốn thanh công cụ Object Dock thay thế hoàn toàn Taskbar của Windows, kích chuột phải vào Object Dock (ở một vị trí trống), chọn Setting -> Settings.

Từ hộp thoại hiện ra, chọn tab Settings. Đánh dấu vào mục Hide Windows Taskbar để ẩn đi thanh công cụ mặc định của Windows.

Để Object Dock luôn ở trạng thái hiển thị (tương tự như thanh Taskbar của Windows), thay vì tự động ẩn đi, bạn kích chuột phải vào thanh Object Dock, và bỏ đi tùy chọn Auto Hide. Bây giờ, Object Dock đã hoàn toàn thay thế vị trí vốn có trước đây của thanh Taskbar.

Đặc biệt, với những máy có cấu hình không quá mạnh, khi sử dụng Object Dock sẽ rơi vào trạng thái ì ạch (do các hiệu ứng của phần mềm sử dụng nhiều tài nguyên hệ thống). Để khắc phục tình trạng này, nhấn vào nút Performance Options từ hộp thoại Settings.

- Tại mục Image Quality, chọn Normal Quality hoặc Lower Quality để giảm chất lượng hình ảnh của các biểu tượng trên Object Dock.

- Tại mục Memory/Speed Optimization, chọn Optimize for Memory, để phần mềm tối ưu, giảm các hiệu ứng giúp sử dụng ít bộ nhớ hệ thống, không làm ảnh hưởng đến hiệu suất hệ thống.

Khởi động lại phần mềm để những thiết lập trên có tác dụng.

Mặc định, hiệu ứng khi đưa chuột lên thanh Object Dock đó là những biểu tượng sẽ tự động được phóng to. Nếu bạn muốn thay đổi hiệu ứng này, chọn tab Home từ hộp thoại Options.

Nhấn vào mục Effect. Tại đây, có 5 loại hiệu ứng khác nhau để bạn lựa chọn:

- None: không sử dụng hiệu ứng khi di chuyển chuột trên thanh Object Dock.

- Bubble: chỉ phóng to biểu tượng được đưa con trỏ chuột đến.

- Zoom: phóng to biểu tượng được đưa con trỏ chuột đến và những biểu tượng lân cận.

- Swing: các biểu tượng sẽ lắc lư khi di chuyển chuột.

- Glow: các biểu tượng sẽ phát sáng.

Bạn hãy chọn lựa hiệu ứng phù hợp và ưng ý nhất.

Ngoài ra, người dùng cũng có thể thay đổi vị trí xuất hiện của Object Dock, thay vì ở vị trí bên dưới màn hình như mặc định. Để làm điều này, kích chuột phải lên Object Dock, chọn Settings -> Positions, rồi chọn vị trí mà mình mong muốn thanh công cụ này hiển thị (trên, dưới, trái, phải của màn hình).

Đặc biệt, phần mềm có cung cấp biểu tượng với chức năng dự báo thời tiết trong 5 ngày khá thú vị. Để sử dụng tính năng này, bạn nhấn vào biểu tượng mặt trời trên Object Dock, điền vị trí mà mình đang sống ở hộp thoại hiện ra, chọn đơn vị nhiệt độ (độ C hay độ F), rồi nhấn nút Update.

Công cụ sẽ đưa ra danh sách các thành phố có cùng tên (mà bạn đã khai báo), chọn thành phố tương ứng với quốc gia, rồi nhấn OK. Sau khi thiết lập, nhiệt độ và thời tiết trong 5 ngày sắp đến sẽ được hiển thị mỗi khi bạn đưa chuột đến biểu tượng này trên thanh Object Dock.

Để thay đổi lại thiết lập (vị trí, đơn vị nhiệt độ), kích chuột phải lên biểu tượng thời tiết, chọn Weather Docklet Properties.

Có thể nói, Object Dock là công cụ không chỉ làm cho Windows trở nên sinh động và đẹp mắt hơn, mà còn là rất hữu dụng cho người dùng. Đặc biệt, việc thiết lập và sử dụng phần mềm rất đơn giản, phù hợp với cả những người dùng lần đầu làm quen với máy tính.

Theo Phạm Thế Quang Huy (Dân trí)