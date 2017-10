Tựa game EverWing mấy ngày gần đây bỗng trở thành cơn sốt trên Facebook. Với lối chơi đơn giản như các trò bắn máy bay ngày xưa, người dùng chỉ cần thu thập vàng để trang bị thêm các trợ thủ và nâng cấp vũ khí. Tuy nhiên, để mở khóa hoặc nhận vật phẩm, bạn cần phải mời bạn bè cùng chơi, điều này đã khiến không ít người dùng cảm thấy khó chịu vì tin nhắn cứ gửi liên tục.

Xem thêm: - Dạo gần đây, tình trạng mời chơi game và cài đặt các ứng dụng nhảm nhí trên Facebook bỗng xuất hiện trở lại với mức độ rầm rộ khiến nhiều người phải đau đầu vì không tìm ra cách ngăn chặn. Video: Chặn toàn bộ lời mời chơi game trên Facebook





Đã có không ít trường hợp bạn bè cạch mặt, hủy kết bạn hoặc chặn nhau vì những lời mời chơi game trên Facebook. Do đó, nếu không muốn rơi vào tình trạng trên, bạn chỉ cần truy cập vào fanpage của EverWing tại địa chỉ https://goo.gl/Bw4czF, sau đó nhấn Message (nhắn tin).





Tiếp theo, bạn hãy bấm vào biểu tượng bánh xe răng cưa ở góc phải cửa sổ trò chuyện và chọn Open in Messenger (mở bằng Messenger). Trong cửa sổ mới hiện ra, người dùng chỉ cần nhấn Start (bắt đầu), sau đó nhấn vào biểu tượng chữ "i" ở góc trên bên phải, chọn Notifications (thông báo) và vô hiệu hóa tùy chọn Recieve notifications for new messages (nhận thông báo về tin nhắn mới).





Nếu đang sử dụng smartphone, bạn có thể bấm vào liên kết bên trên để truy cập vào fanpage EverWing, sau đó nhấn Message (nhắn tin).





Trong cửa sổ mới hiện ra, người dùng chỉ cần chọn Manage (quản lý) và vô hiệu hóa mục Notifications (thông báo).





Hy vọng với những mẹo nhỏ mà Kynguyenso.plo.vn đã giới thiệu bên trên, bạn đọc có thể hạn chế được tình trạng mời chơi game EverWing được gửi từ bạn bè trên Facebook.

Nếu cảm thấy hữu ích, bạn đừng quên chia sẻ bài viết cho nhiều người cùng biết hoặc để lại bình luận khi gặp rắc rối trong quá trình sử dụng.





MINH HOÀNG