Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Động thái trên đã chứng tỏ “gã khổng lồ phần mềm” bắt đầu quan tâm tới cộng đồng người dùng iOS đông đảo, và hãng này tin rằng khi đưa bộ ứng dụng phổ biến Office của họ tới nền tảng iOS cũng như trên máy Mac thì sự thăng hoa của Office sẽ còn mạnh mẽ hơn.



Tuy nhiên, giới chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng hiện nay quá trình “iOS hóa” Office mới ở giai đoạn đầu tiên, khi Microsoft đang tiến hành tuyển mộ nhân sự, do vậy, có lẽ phải sau một thời gian dài nữa thì “gã khổng lồ phần mềm” mới có thể tung ra Office for iOS hay Office for Mac.



Trước đó, Microsoft cũng đã trình làng một số ứng dụng cho iOS như SkyDrive, OneNote…



Trong thời gian qua, giới thạo tin từng tiết lộ rằng nhà phát triển Windows đang ấp ủ kế hoạch là đến tháng 11 tới đây, họ sẽ tung ra bộ ứng dụng Office cho cả 2 nền tảng di động phổ biến hiện nay là iOS và Android./.

Theo Văn Hưng (Vietnam+)