Khi đó họ đã phát hiện ra một cách có thể làm cho một adapter Wi-Fi vật lý giống như nhiều adapter trong Windows.

VirtualWiFi cho phép người dùng kết nối một cách đồng thời với nhiều mạng không dây trong khi chỉ có một card mạng không dây. Microsoft đã hy vọng công nghệ này có thể được sử dụng trong một loạt các ứng dụng ví dụ như chuẩn đoán và khắc phục sự cố, kết nối mạng mesh Wi-Fi, các điểm truy cập ảo và bộ lặp không dây.







Wireless Hosted Network là gì?

Tính năng wireless Hosted Network sử dụng công nghệ VirtualWiFi cùng với tính năng điểm truy cập mềm (AP). Vì thế mà nó cho phép bất cứ ai có một adapter Wi-Fi và driver hỗ trợ đều có thể trở thành một AP không dây đối với những người dùng Wi-Fi khác, trong khi đó vẫn có khả năng kết nối đến các mạng khác. Nó cũng có một máy chủ DHCP, vì vậy người dùng sẽ tự động nhận một địa chỉ IP.

Sử dụng tính năng mới này có thể mở rộng kết nối Internet của của một khách sạn nào đó đối với người dùng Wi-Fi của họ. Một trường hợp sử dụng chính đáng hơn nữa là dùng để lặp tín hiệu cho một mạng. Trong bất cứ trường hợp nào, tính năng này cũng cho các bạn thấy được sự linh hoạt và tiện lợi như một AP di động.

Ngoài ra người dùng còn có thể sử dụng AP ảo này như một Wi-Fi hotspot. Tuy nhiên cần nhớ rằng, mặc dù wireless Hosted Network đã được mã hóa nhưng việc để lộ khóa sẽ tương đồng với việc lộ bí mật. Những người có khóa có thể khai thác thông tin trên những người dùng khác đã được kết nối. Cộng vào đó, người dùng có thể t khóa của họ cho người khác.

Người dùng có thể tương tác với wireless Hosted Network thông qua cộng cụ dòng lệnh netsh . Các chuyên gia phát triển phần mềm cũng có thể viết các tiện ích front-end, giống như Connectify, hoặc sử dụng các tính năng trong các ứng dụng của các nhóm thứ ba. Trong bài viết này, chúng ta sẽ thử nghiệm với công cụ netsh.

Bắt đầu thử nghiệm với wireless Hosted Network

Để sử dụng tính năng wireless Hosted Network, adapter không dây của bạn phải đang sử dụng driver thích hợp với Windows 7. Nếu phát hiện thấy một adapter mà nó hỗ trợ, Windows sẽ tự động bổ sung một kết nối trong cửa sổ Network Connections, đặt tên Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter, ví dụ thể hiện trong hình 1. Nếu tồn tại nhiều adapter có sự hỗ trợ, Windows sẽ tự động chọn một adapter để sử dụng cho wireless Hosted Network.

Hình 1

Microsoft yêu cầu tất cả các wireless Hosted Networks đều sử dụng mã hóa WPA2-PSK (AES). Mặc dù vậy, Microsoft lại không có một cơ chế để ngăn chặn việc chia sẻ file. Các Host và các máy Client cần phải bảo vệ một cách khá thủ công nếu có một số người dùng nào đó bị cho là không tin cậy.

Thêm vào đó, cần lưu ý rằng, wireless Hosted Networks không tự động khởi động lại sau khi máy tính khởi chạy lại từ chế độ sleep, hibernate hay restart. Mặc dù vậy, nếu được sử dụng, một số tiện ích của nhóm thứ ba có thể khởi chạy kết nối trở lại. Nếu bạn phải thực hiện lại wireless Hosted Network, Windows sẽ sử dụng các thông tin chi tiết của mạng đã được nhập trước.

Tạo thủ công một AP ảo bằng với netsh

Nếu bạn muốn thử nghiệm tính năng wireless Hosted Network với các lệnh, hãy kích nút Start, nhập “cmd” và nhấn Enter. Khi cửa sổ nhắc lệnh xuất hiện, bạn có thể nhập vào lệnh dưới đây:

netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=YourVirtualNetworkName key=YourNetworkPassword

Thay thế SSIS và Key bằng mang mong muốn của bạn và khóa mã hóa WPA2-PSK.

Trước khi kích hoạt Hosted Network, bạn có thể cấu hình adapter mạng thực để chia sẻ truy cập Internet của nó bằng tính năng Internet Connection Sharing (ICS) của Windows. Bằng cách thực hiện này, người dùng đang kết nối với AP ảo sẽ nhận được truy cập Internet. Bạn có thể để cửa sổ nhắc lệnh mở để thực hiện thêm một số nhiệm vụ với Hosted Network.

Để kích hoạt ICS, điều hướng thông qua Control Panel hoặc Network and Sharing Center để đến được cửa sổ Network Connections. Sau đó kích chuột phải vào adapter mạng đã được kết nối đến Internet và chọn Properties. Sau đó chọn tab Sharing, tích vào hộp kiểm Allow other network users to connect through this computer’s Internet connection, chọn Hosted Network Connection từ danh sách sổ xuống và kích OK. Xem ví dụ được thể hiện trong hình 2.

Hình 2

Trở về cửa sổ nhắc lệnh, nhập vào lệnh dưới dây để kích hoạt Hosted Network:

netsh wlan start hostednetwork

Để tắt Hosted Network, nhập vào lệnh dưới đây:

netsh wlan stop hostednetwork

Để xem các thông tin chi tiết về Hosted Network (hình 3), gồm có các địa chỉ MAC của những người dùng được kết nối, nhập vào lệnh dưới đây:

netsh wlan show hostednetwork

Để thay đổi khóa WPA2-PSK, bạn có thể nhập lệnh:

netsh wlan refresh hostednetwork YourNewNetworkPassword

Hình 3

Một AP ảo thực sự

Lúc này những người ở gần bạn sẽ thấy Hosted Network xuất hiện trong danh sách các mạng có sẵn của họ. Họ có thể kết nối đến mạng này như bình thường và nhập vào khóa mã hóa khi được nhắc nhở.

Cần nhớ rằng, bạn phải tự khởi chạy Hosted Network, nếu mong muốn, sau khi khởi động lại máy tính. Một vấn đề nữa mà bạn cần biết là tính năng chia sẻ sẽ không bị khóa, chính vì vậy bạn cần phải bảo đảm mình mời những người đáng tin cậy.