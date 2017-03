jAlbum

jAlbum được cung cấp dưới dạng phần mềm dành cho Windows và cả ứng dụng trực tuyến trên nền web. Với ứng dụng web, người dùng truy cập vào địa chỉ www.jalbum.net/en/create/photo-album để sử dụng. Điểm đặc biệt của jAlbum là người dùng không cần phải đăng ký tài khoản, thao tác tạo web ảnh diễn ra nhanh chóng.

Đầu tiên, nhấn "Upload photos", chọn những tập tin hình ảnh trên máy tính mà bạn muốn sử dụng làm web. Tùy số lượng và dung lượng của những bức ảnh bạn chọn, jAlbum sẽ tải những bức ảnh này lên máy chủ dịch vụ nhanh hay chậm.

Sau đó, danh sách ảnh đã tải thành công sẽ hiện lên, bạn sắp xếp thứ tự những bức ảnh này bằng cách kéo thả và nhấn Done để hoàn tất.

jAlbum sử dụng giao diện mặc định cho trang web, người dùng có thể thay đổi bằng thẻ Design và cũng đừng quên đặt tên cho album ảnh này tại thẻ Info.

Wix

Wix (www.wix.com) giúp người dùng thiết kế một website HTML5 nhanh chóng từ các mẫu miễn phí. Vì sử dụng HTML5 nên trang web thành phẩm sẽ khá bắt mắt. Trước hết, người dùng cần đăng ký một tài khoản trước khi sử dụng các chức năng của dịch vụ này. Sau khi đăng nhập thành công, nhấn "Start Creating a Website".

Ở màn hình web vừa hiện ra, bạn chọn một mẫu web muốn dùng. Với nhu cầu tạo web ảnh kỷ niệm, có thể chọn các kiểu mẫu bắt mắt trong nhóm Photography. Có rất nhiều mẫu cho người dùng lựa trong trong mỗi nhóm, bạn nhấn View để xem trước một trang web như vậy sẽ trông ra sao, hoặc nhấn Edit để bắt đầu thiết kế web ảnh mang phong cách riêng.

Theo đó, bạn sử dụng các nút công cụ bên trái màn hình để chèn thêm đối tượng (Add), thiết kế lại hình nền, font chữ, màu sắc (Design),...

MAGIX Online

MAGIX Online (www.magix-website.com) là dịch vụ trực tuyến, giúp lưu trữ và chia sẻ mọi khoảnh khắc đáng nhớ của thời học sinh. Với MAGIX Online, người dùng vừa tạo được một trang web cá nhân, vừa tạo được một album ảnh lưu giữ những kỉ niệm.

Để đăng ký một tài khoản mới tại MAGIX Online, người dùng phải truy cập vào địa chỉ này, nhấn Continue, chọn I'm a new user, nhấn Continue lần nữa, rồi khai báo thông tin cần thiết và đặt mật mã tài khoản. Qua vài bước đơn giản, bạn sẽ sở hữu một tài khoản miễn phí trên MAGIX Online với tổng dung lượng lưu trữ dữ liệu là 500 MB.

Tại mục "Website Maker", chọn "Start Website Maker". Sau đó, chọn "Create a website project" để bắt đầu tạo một web mới. Tiếp theo, chọn mục Template để sử dụng các giao diện mẫu phục vụ làm web nhanh chóng, đồng thời đặt tên cho web tại ô "Please enter the name of the new website project". Xong, nhấn Create.

Tiếp theo, nhấn "Select files", rồi tìm chọn những dữ liệu số (hình, nhạc, video) để tải lên. Mặc định, giao diện được phân ra các mục "My pictures", "My videos" và "My music" để người dùng tiện quản lí những dữ liệu đã tải lên.

Bạn không cần phải quá lo lắng nếu không rành về thiết kế, bởi vì MAGIX Online đã dựng sẵn cho người dùng một khuôn mẫu và phân chia các vị trí rõ ràng. Nhiệm vụ của người dùng là kéo từng dữ liệu vào vùng định trước. Chẳng hạn, với thẻ "My pictures", bạn kéo từng tấm hình ở bên dưới mục "My media" lên từng ô trống trên màn hình thiết kế. Ngập lập tức, vị trí đó sẽ xuất hiện bức ảnh bạn vừa kéo vào.

Nếu số chuyên mục trên web hiện tại chưa đủ cho nhu cầu thì bạn có thể mở rộng bằng tùy chọn "New page", tuy nhiên tính năng này chỉ dành cho tài khoản có phí.

Ngoài ra, bên dưới giao diện còn có các thẻ hiệu ứng hay cho bạn chèn vào trang web, gồm Text (chèn chữ viết), Animations (các hình động vui nhộn), Media presentation (hiệu ứng hiển thị dữ liệu số), Picture frame (khung hình cho ảnh số), Extras (các nút bấm bắt mắt).

Sau cùng, bạn vào More, Publish, nhấn OK để chia sẻ trang web vừa tạo với cộng đồng. Khi nhận được thông báo "Publishing was successful!", người dùng lấy đường dẫn ngay bên dưới để chia sẻ với mọi người. Đặc biệt, bạn có thể sử dụng tính năng gửi lời mời bạn bè ghé thăm thông qua Email, Facebook và Twitter.

Ngoài ra, người dùng còn có khu vực quản lý riêng cho dữ liệu đã tải lên và tạo album ảnh đơn thuần thay vì tạo một trang web như đã hướng dẫn.

Theo Lý Thành (VNE)