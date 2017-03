Sử dụng CryptBox 2013

CryptBox 2013 (là sản phẩm có phí, nhưng có thể dùng thử giới hạn chức năng, tải tại đây) không chỉ có giao diện bắt mắt, mà còn được thiết kế với khả năng bảo mật dữ liệu ở mức an toàn cao nhất.

Giao diện chính của CryptBox 2013.

CryptBox 2013 cho phép lựa chọn sử dụng cơ chế mã hóa AES 256-bit hoặc 128-bit nên dữ liệu của người dùng sẽ luôn ở mức an toàn cao trước mọi sự tò mò. Bên cạnh đó, với các cách đặt mật mã đa dạng, gồm ký tự, hình ảnh hoặc sử dụng thiết bị USB, iPod để giải mã sẽ rất tiện lợi khi người dùng muốn truy xuất lại dữ liệu của mình an toàn.

CryptBox 2013 cung cấp ba tùy chọn tạo phân vùng bảo mật dữ liệu, gồm: "Create new Safe" (tạo một ổ đĩa bảo mật trống ngay trong My Computer), "Convert folder to Safe" (tạo ổ đĩa bảo mật từ một thư mục đã có dữ liệu), "Create Safe with PortableApp" (tạo phân vùng bảo mật từ các bộ nhớ ngoài, như USB, thẻ nhớ).

Lựa chọn cách tạo phân vùng bảo mật.

Sau khi chọn cách tạo phân vùng bảo mật, người dùng phải đặt tên cho phiên làm việc này và tên ổ đĩa bảo mật tại mục "Please type in a name for your safe and then choose a drive letter", nhấn Next, chọn nơi lưu ổ đĩa này tại "Where do you want to save your safe?", nhấn Next.

Tiếp theo, bạn nhấn "Choose size manually", nhập dung lượng (MB) cho ổ đĩa bảo mật vào ô "Size of secure drive in MB", Next. Tất nhiên, phần dung lượng này sẽ được trừ vào dung lượng thực của ổ cứng.

Kế tiếp, người dùng cần thiết lập phương thức đặt mật mã, gồm các cách sau: sử dụng một chuỗi ký tự (Text Password), dùng hình ảnh (Picture Password), sử dụng USB, iPod (USB-Stick Key, iPod Key).

Những tùy chọn đặt mật mã.

Sau này, để mở khóa và đọc dữ liệu trong một ổ đĩa bảo mật đã tạo, người dùng chỉ việc sử dụng tính năng "Unlock Safe" trên giao diện chính. Nếu quá trình xác thực thành công, ổ đĩa này sẽ xuất hiện trong My Computer cho người dùng thao tác như một ổ đĩa thông thường.

Sao lưu dữ liệu vào ổ đĩa bảo mật.

Sử dụng Rohos Mini Drive

Rohos Mini Drive (miễn phí, tải tại đây) là một tiện ích bảo vệ dữ liệu giúp người sử dụng dễ dàng tạo ra các phân vùng ẩn và được mã hóa trên ổ cứng hay USB. Theo đó, những dữ liệu này sẽ vẫn tồn tại, nhưng "vô hình" trước mắt mọi người. Nếu muốn truy xuất chúng, người dùng phải nhập đúng mật khẩu truy cập đã được tạo với thuật toán mã hóa AES 256 bit có độ bảo mật cao.

Giao diện Rohos Mini Drive.

Ngoài ra, Rohos Mini Drive còn tích hợp thêm bàn phím ảo để phòng chống các phần mềm keylogger. Tuy nhiên, phiên bản miễn phí của Rohos Mini Drive chỉ cho phép tạo ra phân vùng bảo mật có dung lượng tối đa 2 GB. Nếu sử dụng Rohos Mini Drive trên USB thì USB phải còn trống ít nhất 50MB.

Theo Phạm Tân (VNE)