- Tạo phân vùng bảo mật được mã hoá: Đầu tiên, bạn gắn USB vào máy tính. Khởi động USB Stick Encryption, từ giao diện chính bạn sẽ nhìn thấy tên USB, kèm ký tự đại diện ở khung USB Drive (nếu không thấy, bạn nhấn nút Refresh). Để xác lập dung lượng cho phân vùng ảo cần bảo vệ, bạn di chuyển thanh trượt ở mục Create a secure area on the disk, dung lượng tối đa của phân vùng này sẽ ứng với tổng dung lượng của chiếc USB.

Sau đó, bạn nhấn nút Install ở góc phải bên dưới giao diện chính để bắt đầu quá trình tạo phân vùng. Trên cửa sổ Account Information, bạn điền tên người dùng ở User Name, nhập mật khẩu, xác nhận lần nữa ở Password và Comfirm password. Đến đây, bạn nhấn OK. Một cửa sổ thông báo yêu cầu bạn nên sao lưu dữ liệu hiện tồn tại trên USB đến một nơi khác, bạn nhấn Yes để bắt đầu.

- Sử dụng phân vùng mã hoá: Sau khi tạo phân vùng thành công, lúc này trên USB sẽ xuất hiện tập tin agent.exe. Bạn kích hoạt file này, gõ mật khẩu vào cửa sổ hiện lên và nhấn Open. Lập tức dưới thanh taskbar sẽ xuất hiện biểu tượng chương trình, bạn nhấn phải chuột và chọn "Browse Secure Area" để truy cập vào phân vùng mã hoá. Bạn cũng có thể nhấn phải chuột vào My Computer để truy cập như với ổ đĩa bình thường.

- Thay đổi mật khẩu dễ dàng: Trường hợp bạn muốn đổi mật khẩu cho phân vùng bảo mật, bạn sẽ kích hoạt vào file agent.exe. Khi cửa sổ yêu cầu nhập mật khẩu hiện lên, bạn nhấn nút Settings cạnh khung Password (không cần nhập mật khẩu ở đây). Trên cửa sổ Change Password, ở mục Current Password bạn điền mật khẩu hiện thời, đồng thời nhập và xác nhận mật khẩu mới ở mục New Password và Confirm Password, nhấn nút Change để thực thi và đóng lại cửa sổ.

Theo Đoàn Lâm Tất Linh (VNN / e-CHÍP 470)