Cụ thể là tự động tạo biểu tượng ổ CD/DVD ảo trên desktop mỗi khi bỏ hoặc chèn đĩa vào ổ, giúp bạn truy xuất nhanh nội dung của đĩa; tạo file đĩa ảo từ thư mục/file có sẵn trong ổ cứng; tạo và chèn ổ đĩa bảo mật chứa dữ liệu quan trọng vào ổ CD/DVD ảo, chuyển đổi định dạng nhạc thông qua tính năng ghi đĩa Audio CD của trình đa phương tiện; sao chép đĩa CD/DVD; ghi file đĩa ảo vào đĩa CD/DVD theo phong cách riêng…

Bạn xem thông tin và tải bản dùng thử của Virtual CD 10.0.0.3 tại đây (75MB, tương thích Windows XP/Vista/7 32-bit và 64-bit).

Không như MagicDisc, Virtual CD 10 cho phép tạo đến 25 ổ ảo cùng lúc và cũng hỗ trợ nạp nhiều dạng file đĩa ảo hơn (10 định dạng khác nhau).

Cài đặt xong, biểu tượng Virtual CD 10 sẽ nằm thường trực trên khay hệ thống, đồng thời trong My Computer sẽ xuất hiện hai ổ ảo mới Virtual BD drive và Virtual BD-RE drive. Menu lệnh của Virtual CD 10 cũng hiện ra khi bạn nhấp phải chuột vào biểu tượng trên khay hệ thống.

Tạo file đĩa ảo

Trước tiên, bạn đặt đĩa CD/DVD phần mềm, game, phim vào ổ quang. Tiếp đó chọn Create virtual CD trên menu lệnh để tạo đĩa CD/DVD ảo mới.

Trong hộp thoại Virtual CD Image Writer hiện ra, tại thẻ Analysis, bạn nhập thông tin mô tả file đĩa ảo sắp tạo vào hộp Description, rồi bấm nút Continue phía dưới. Tại thẻ Settings, bạn có thể giữ các tùy chọn như mặc định rồi bấm Continue.

Lưu ý: Nếu tạo file đĩa ảo cho đĩa Audio CD, bạn chỉ có duy nhất định dạng file VC4 để chọn.

Chuyển sang thẻ Destination, bạn bấm nút hình cuốn sách bên phải khung File name dưới trường Target settings for the virtual CD và tìm chọn thư mục lưu file đĩa ảo (với Windows XP, thư mục mặc định là Documents and Settings\All Users\Documents\Virtual CDs).

Virtual CD 10 hỗ trợ tạo đĩa ảo dưới hai định dạng file VC4 (đặc trưng của Virtual CD 10) và ISO. Bạn chọn định dạng file thông qua hộp Create dưới trường Image settings.

Chọn định dạng và cấp độ nén file đĩa ảo

Trong hộp Add to là hai tùy chọn bảo mật file đĩa ảo: Local view (file đĩa ảo tạo ra chỉ có hiệu lực trên máy tính đang dùng) và Neither view (file đĩa ảo tạo ra không có hiệu lực trong những phần mềm khác cùng chức năng với Virtual CD 10).

Tại hộp Compression level dưới trường Compression, chương trình cung cấp bốn cấp độ nén file đĩa ảo dạng VC4 (không có hiệu lực với định dạng ISO), từ Level 1 đến Level 4 (mặc định là None, đồng nghĩa không nén). Level càng lớn thì tỷ lệ nén file sẽ càng cao (hơn hẳn tỷ lệ nén file UIF của MagicDisc, thể hiện tại trường Expected size of the virtual CD), song thời gian tạo đĩa ảo sẽ lâu hơn đôi chút. Chọn xong, bạn bấm Continue.

Chuyển qua thẻ Comment, nếu thích, bạn nhập nội dung mô tả đĩa ảo vào khung trống và bấm Continue..

Tại thẻ Properties, dưới trường Security for the virtual CD, bạn có thể nhập mật khẩu chống truy xuất nội dung đĩa ảo vào hộp Password và Retype password. Tùy chọn Encrypt the data on the virtual CD dùng để mã hóa dữ liệu trên đĩa ảo.

Dưới trường Program to be launched automatically when the virtual CD is inserted là hai tác vụ sẽ thực thi khi chèn file đĩa ảo vào ổ ảo (nếu đánh dấu chọn): Autostart program (tự chạy một chương trình chỉ định), Working directory (tự mở một thư mục chỉ định).

Tại khung Keyboard shortcut dưới trường Insert the virtual CD once it has been created, bạn có thể tạo ra tổ hợp phím nóng để chèn nhanh file đĩa ảo vào ổ ảo hoặc ổ quang (chỉ định ổ đĩa tại hộp Automatically insert virtual CD in).

Dưới trường Additional settings for the virtual CD là hai tùy chọn: Eject the virtual CD when the user session is ended (tự động đẩy đĩa ảo khỏi ổ khi tắt máy), Suppress autorun 'function when the CD is inserted (tắt tính năng Autorun khi chèn file đĩa ảo vào ổ).





Một số tùy chọn trong thẻ Properties

Sau cùng, lúc bạn bấm nút Create, quá trình tạo đĩa ảo sẽ diễn ra. Nếu đĩa CD/DVD gốc không bị lỗi gì, thời gian tạo đĩa ảo với Virtual CD v10 sẽ rất nhanh (hơn hẳn MagicDisc). Ổ quang sẽ tự đẩy đĩa CD/DVD gốc ra lúc tạo xong file đĩa ảo.

Nạp file đĩa ảo vào ổ

Lưu ý: Nếu trước đó bạn đã cài mật khẩu bảo vệ file đĩa ảo, hộp thoại đòi mật khẩu sẽ hiện ra sau đó (cần nhập mật khẩu vào khung trống rồi bấm OK thì mới truy xuất được nội dung đĩa ảo). - Bạn chỉ việc bấm phải vào ổ ảo hoặc ổ quang rồi chọn Eject khi muốn rút đĩa ảo khỏi ổ.

Có ba cách khác nhau

+ Tại thư mục chứa dữ liệu đĩa ảo tạo ra, bạn nhấp chuột phải vào file VC4 hoặc ISO, chọn Insert a virtual CD rồi chọn tiếp tên một trong hai ổ ảo của Virtual CD 10 (hoặc ổ quang) muốn nạp file đĩa ảo.

+ Từ My Computer, bạn bấm phải chuột vào ổ ảo hoặc ổ quang sẽ nạp file đĩa ảo, chọn lệnh Insert a virtual CD, rồi nhấp chọn tên file đĩa ảo trong menu xổ ra.

+ Bấm phải chuột vào biểu tượng Virtual CD 10 trên khay, chọn tên ổ ảo hoặc ổ quang muốn nạp đĩa ảo, chọn tiếp Insert và chọn tên đĩa ảo tương ứng (hoặc chọn Insert selected virtual CD để tìm chọn file đĩa ảo đó trong ổ cứng).

Theo Quang Vân (TTO)