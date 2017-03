Mặc dù YM cung cấp cho người dùng khá nhiều tính năng, tuy nhiên vẫn còn khá nhiều nhược điểm mà người dùng không mong muốn. Đặc biệt, với sự sử dụng rộng rãi của YM, nhiều người dùng muốn tạo nên sự khác biệt cho phần mềm chat trên máy tính của mình.





Đó là lý do có sự ra đời của Yahoo! Messenger Tweaker.





Yahoo! Messenger Tweaker (YM Tweaker) là phần mềm miễn phí, cung cấp các chức năng tùy chỉnh phần mềm chat YM, để giúp bạn thuận tiện hơn trong việc sử dụng phần mềm chat thông dụng này.





Không những thế, YM Tweaker còn cung cấp chức năng trang trí cho YM trở nên độc đáo và thú vị hơn.









Sau khi download, bạn có thể sử dụng ngay mà không cần cài đặt.





Sử dụng phần mềm khá đơn giản. Từ giao diện chính, bạn chỉ việc đánh dấu vào những tùy chọn để tùy biến YM. Yahoo Messenger Tweaker mang đến những chức năng bao gồm:

- Enable multiple instances: mặc định, người dùng chỉ được phép đăng nhập vào 1 tài khoản duy nhất trên YM trong một lúc. Nhưng với việc kích hoạt chức năng này, bạn có thể đăng nhập vào đồng thời nhiều tài khoản khác nhau.





Chỉ việc kích hoạt nhiều phần mềm YM khác nhau, mỗi YM bạn có thể đăng nhập vào 1 tài khoản của mình.



- Remove ads: xuất hiện ở phần dưới giao diện YM là những đoạn quảng cáo. Trong trước hợp bạn muốn loại bỏ những quảng cáo này thì có thể kích hoạt tính năng Remove Ads.





Tuy nhiên, rất tiếc tính năng này chỉ tương thích với phiên bản YM 8 và 9. Còn với phiên bản 10 (phiên bản được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay) thì lại không hỗ trợ.





- Enable tabs: hẳn bạn đã quá quen thuộc với việc duyệt web theo tab trên các trình duyệt web. Điều này giúp tiết kiệm không gian của thanh task bar, không phải mở ra quá nhiều cửa sổ khác nhau.





Thông thường, mỗi bạn chat sẽ nằm riêng trên 1 cửa sổ chat. Nếu chat với quá nhiều bạn bè, sẽ có quá nhiều cửa sổ xuất hiện. Điều này đôi khi lại gây ra bất tiện.





Tính năng này cho phép người dùng chat với nhiều người bạn khác nhau nhưng chỉ trong 1 cửa sổ, dưới dạng các tab khác nhau.





Rất tiếc, tương tự như tính năng Remove Ads, tính năng này chỉ tương thích với YM phiên bản 8 và 9.





- Fix (can not see what I type): đây là lỗi thường xuyên gặp khi sử dụng YM.





Khi gặp phải lỗi này, bạn sẽ không còn nhìn thấy các nội dung chat, mà chỉ thấy một cửa sổ trắng, trong khi bạn bè của mình vẫn có thể nội dung chat bình thường. Khi đó, cách thường được lựa chọn là gỡ bỏ YM và cài đặt mới phần mềm.





Tuy nhiên, với tính năng Fix do phần mềm YM Tweaker cung cấp, bạn có thể sửa lại lỗi này một cách dễ dàng.





Lưu ý: sau khi đánh dấu chọn 1 trong các tính năng trên, bạn phải nhấn nút Apply trên giao diện YM Tweaker, sau đó khởi động lại Yahoo! Messenger thì các thiết lập trên mới có tác dụng.





- Trong trường hợp gặp một bạn chat có hình ảnh đại diện (avatar) độc đáo và ấn tượng, bạn muốn lấy hình ảnh này để sử dụng, thì chỉ việc điền nick của bạn chat vào mục Grab User Avatar và nhấn vào biểu tượng mũi tên nhỏ ở đằng sau, lập tức avatar của bạn chat sẽ được lưu lại ở trên desktop của Windows.





Bây giờ bạn có thể sử dụng hình ảnh này theo ý muốn.

- Một trong những tính năng hữu ích và độc đáo nhất mà YM Tweaker mang đến cho người dùng, đó là cho phép thay đổi hình ảnh quen thuộc trên màn hình đăng nhập của YM bằng những hình ảnh độc đáo và ấn tượng.

Hình ảnh đăng nhập quen thuộc của YM

Để thực hiện điều này, bạn chỉ việc nhấn chọn vào 1 trong các biểu tượng ở trên giao diện chính của YM Tweaker. Lập tức, các biểu tượng đó sẽ trình diễn các hành động và âm thanh vui nhộn.





Bạn nhấn chọn 1 biểu tượng mà mình ưng ý, sau đó nhấn Apply trên giao diện phần mềm. Bây giờ, khởi động lại YM, lập tức bạn sẽ thấy sự thay đổi cả về biểu tượng đăng nhập lẫn âm thanh độc đáo mà nó kèm theo.

Biểu tượng đăng nhập mới trên YM





Không chỉ vậy, phần mềm còn cho phép người dùng sử dụng 1 file flash bất kỳ để sử dụng làm biểu tượng đăng nhập cho YM. Bạn chỉ việc nhấn vào biểu tượng chữ F và tìm đến file Flash mà mình muốn sử dụng.





Trong trường hợp muốn khôi phục lại các thiết lập về ban đầu, bạn chỉ việc nhấn nút Undo All trên giao diện YM Tweaker và khởi động lại Yahoo! Messenger.





Với sự giúp đỡ của YM Tweaker, chắc chắn phần mềm chat Yahoo! Messenger của bạn sẽ độc đáo, không đụng hàng và trên hết sẽ giúp bạn “chat chit” thoải mái hơn.





Ngoài ra, bạn còn có thể sử dụng thêm phần mêm Yahoo! Friends đã được giới thiệu tại đây để gửi đến cho bạn chat những thông điệp thú vị và ấn tượng.





Theo Phạm Thế Quang Huy (Dân trí)