Khi bộ nhớ gần đầy, bạn có thể cân nhắc chuyển một số ứng dụng trên bộ nhớ trong sang thẻ SD để cân đối dung lượng lưu trữ. Trên điện thoại Android, bạn vào Settings > Apps > chọn thẻ Moveable. Tại đây, điện thoại sẽ tự động liệt kê danh sách các ứng dụng có thể chuyển sang thẻ nhớ.

Bạn chỉ cần chạm vào tên ứng dụng để đi vào phần thông tin chi tiết, sau đó nhấn nút Move to SD card, chọn OK ở thông báo Do you want to process để tiến hành. Các ứng dụng đã được chuyển qua thẻ nhớ thành công sẽ có chấm tròn màu xanh, các ứng dụng chưa được chuyển sẽ có màu xám. Tất nhiên là bạn không thể nào chuyển tất cả các ứng dụng sang thẻ nhớ được vì để đảm bảo cho sự hoạt động hoàn hảo của thiết bị, đặc biệt là các ứng dụng hệ thống.

Ngoài ra, người dùng cũng có thể tham khảo thêm một số ứng dụng khác trên Google Play có chức năng tương tự như App2SD hay Link2SD.

LINH NHI