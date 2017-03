” do một số lí do như tín hiệu kém, tắc nghẽn, phần cứng hoặc phần mềm bị lỗi, hay lỗi thiết lập các thông số kĩ thuật bị sai…

Lúc này, Internet Speed Master (ISM) sẽ là một công cụ hữu ích dành cho bạn. Nó sẽ giúp bạn tinh chỉnh các thiết lập và vá một số lỗi nhỏ của các tập tin hệ thống trên Android, nhằm tăng tốc độ kết nối Wi-Fi, 3G và mạng 4G một cách dễ dàng.

Bạn đọc quan tâm tải tại http://goo.gl/l8QbDf, dung lượng 2 MB, yêu cầu Android 2.3 trở lên.

Ứng dụng này dành cho cả những người dùng đã root máy và chưa root. Đầu tiên, bạn truy cập vào kho ứng dụng Google Play rồi nhấp vào nút Install để bắt đầu cài đặt. Nếu là lần đầu tiên sử dụng, ISM sẽ yêu cầu được cấp phép truy cập vào các tập tin hệ thống trên thiết bị.

Bạn có thể chọn This time only (chỉ cấp phép cho lần sử dụng duy nhất này), Remember choice for 10 minutes (cấp phép trong vòng 10 phút) và Remember choice forever (cho phép truy cập mãi mãi), rồi nhấn Allow để cho phép.

Màn hình chính của ứng dụng khá đơn giản chỉ với vài nút chức năng chính, bạn sẽ không hề tìm thấy được những trình đơn hay các cài đặt phức tạp nào ở đây. Ngoài việc cho phép bạn tinh chỉnh tập tin, thì nó cũng cho phép bạn khôi phục lại các thay đổi này bất cứ lúc nào. Để bắt đầu, bạn nhấp vào nút Apply patch và các tập tin cấu hình liên quan đến TCP/IP sẽ được sửa đổi ngay lập tức chưa đến vài giây.





Tuy nhiên, đối với những người sử dụng các thiết bị Android chưa root, thì tính năng Apply patch sẽ bị vô hiệu hóa. Thay vào đó, bạn cần phải nhấn vào tùy chọn Improve Internet Connection > OK. Nếu bạn muốn khôi phục lại trạng thái trước đó thì kích vào nút Restore > OK, sau đó lựa chọn các bản sao lưu cần sử dụng tùy theo từng mốc thời gian là được.

Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng, hiệu quả mà nó mang lại còn tùy thuộc vào thiết bị mà bạn đang sử dụng.

MINH HOÀNG