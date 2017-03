(PLO) - Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn một thủ thuật rất đơn giản, nhằm cải thiện quá trình phát video YouTube được nhanh hơn.

Trong thời gian gần đây, việc đứt cáp cũng khiến các video trên YouTube thường được phát với tốc độ rùa bò. Và nếu như đang sở hữu đường truyền internet 1Mbps thì về mặt kĩ thuật, bạn hoàn toàn có thể phát trơn tru các video 480p, tuy nhiên trên thực tế thì thường chậm hơn như vậy.

Đầu tiên, bạn mở Command Prompt bằng quyền admin trên máy tính bằng cách kích vào menu Start, nhập vào khung search từ khóa cmd rồi nhấn phải chọn Run as administrator (đối với Windows 7).

Nếu như đang sử dụng Windows 8/8.1/10, bạn có thể rê chuột vào góc trái bên dưới, nhấn phải lên biểu tượng nút Start và chọn Command prompt (Admin). Hãy chắc chắn rằng tính năng UAC đã được vô hiệu hóa trước đó.





Tiếp theo, truy cập vào địa chỉ http://pastebin.com/LQUpfJ3v, sao chép toàn bộ nội dung rồi quay trở lại Command prompt. Dán nó vào bằng cách nhấn phải chuột lên 1 khoảng trống bất kì và chọn Paste chứ không sử dụng tổ hợp phím Ctrl +V được, cuối cùng bấm Enter, nếu như xuất hiện từ OK tức là đã thành công.

Thông thường, một số nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP) sẽ tải video thông qua bộ nhớ đệm được lưu trên máy chủ. Khi chạy lệnh này, nó sẽ buộc máy chủ của YouTube đẩy thẳng video trực tiếp cho bạn thay vì phải qua bộ đệm.

Bây giờ bạn thử truy cập vào YouTube và mở một video bất kì, chọn chất lượng phát cao nhất có thể, lúc này bạn sẽ thấy được tốc độ phát được cải thiện đáng kể so với trước đó. Tuy nhiên, chẳng may nếu có gì trục trặc, bạn có thể loại bỏ nó bằng cách sao chép nội dung của dòng lệnh khi nãy và dán chúng vào Command prompt, thay đổi ở chỗ enable thành giá trị no là được.

MINH HOÀNG