Môi trường công nghệ thông tin ngày càng phát triển kéo theo nhiều vấn đề phức tạp và gây nguy hiểm cho người sử dụng. Trong năm 2012, các loại virus mới như Stunex, Flame, Gauss, miniFlame…đã được phát hiện với hình thức hoạt động ngày càng tinh vi. Dù rằng, mục tiêu của các loại virus này nhắm vào chính trị nhưng người dùng cũng không tránh khỏi việc máy tính của mình bị mất mát dữ liệu khi không có biện pháp bảo vệ an toàn. Các tay hacker nhắm vào người sử dụng internet để xâm nhập và lấy cắp dữ liệu bao gồm dữ liệu tài chính, các kế hoạch kinh doanh...

Phương pháp tấn công của các hacker ngày càng nguy hiểm hơn so với trước kia. Ngoài phương pháp tấn công truyền thống như Zero Day, Drive by Download, backdoors hoặc lợi dụng lỗ hổng bảo mật, các hacker còn sử dụng nhiều phương pháp tấn công khác như lấy cắp mật khẩu Yahoo, Facebook, Twitter,…để lừa gạt và tống tiền người sử dụng.

Tại Việt Nam, hình thức giao dịch ngân hàng trực tuyến ngày càng phổ biến bởi tính tiện lợi và nhanh chóng. Chỉ cần ngồi nhà hoặc bất cứ đâu có mạng internet, người dùng đều có thể giao dịch ngân hàng, mua hàng trực tuyến một cách dễ dàng. Đi kèm với sự tiện lợi, người dùng phải đối mặt với nguy cơ bị lấy cắp tài khoản ngân hàng hoặc bị lừa mất tiền.

Để bảo vệ người dùng tránh được những mối nguy hiểm tiềm ẩn, máy tính cần được tăng sức đề kháng để có thể phát hiện và chống lại những chiêu trò lừa gạt tinh vi đó.

Sản phẩm Kaspersky Lab 2013 với 2 phiên bản tiếng Việt Kaspersky Internet Security 2013 và Kaspersky Anti-Virus 2013 với các tính năng nổi bật như Safe Money - An toàn tài chính và Automatic Exploit Prevention – Phòng chống thâm nhập tự động sẽ tăng cường bảo vệ máy tính.

Phiên bản Tiếng Việt Kaspersky Internet Security 2013 và Kaspersky Anti-Virus 2013.

Tính năng Safe Money giúp người dùng phát hiện được các trang web lừa đảo để có thể tránh được tình trạng bị lấy cắp tài khoản ngân hàng hoặc bị lừa gạt tiền khi giao dịch trực tuyến trên các website mua bán.Tính năng này giúp phát hiện ra các trang web lừa đảo bằng cách phân tích nội dung và mức độ danh tiếng của trang web trong thời gian hoạt động thực. Khi người dùng sử dùng trình duyệt để truy cập vào một trang web tài chính, tính năng Safe Money của Kaspersky sẽ đặt trình duyệt trong chế độ bảo mật cao.

Nếu trình duyệt không nằm trong danh sách bảo mật có sẵn của Kaspersky, người dùng có thể tự động thêm vào địa chỉ các trang web bằng cách chọn nút “thêm vào” phía bên tay phải màn hình tính năng an toàn tài chính để đặt trình duyệt đó trong chế độ bảo mật. Bằng cách này, người dùng có thể yên tâm khi giao dịch trực tuyến hoặc truy cập vào các trang web tài chính mà không sợ bị hacker tấn công.

Thêm thông tin website ngân hàng vào danh sách website của Safe Money.

Automatic Exploit Prevention - Phòng chống thâm nhập tự động giúp người sử dụng tránh khỏi các mối đe dọa luôn thay đổi thường xuyên. Công nghệ Automatic Exploit Prevention đã được áp dụng để tăng cường an ninh và bảo vệ các ứng dụng dễ bị tấn công nhất. Tính năng này hoạt động bằng cách xác định danh tiếng của các tập tin và thông tin các tên miền để có thể đảm bảo an toàn cho người dùng khi tải về các tập tin hay truy cập vào các trang web.

Tăng cường sức đề kháng cho máy tính cũng chính là tăng cường an ninh cho các dữ liệu cá nhân, doanh nghiệp, tài khoản ngân hàng… của người dùng. Với tính năng Safe Money và Automatic Exploit Prevention của Kaspersky, giờ đây người dùng có thể yên tâm bảo vệ người bạn đồng hành của mình tránh khỏi những tay hacker chuyên nghiệp.

Theo Ngọc Điệp (VNE)