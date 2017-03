Chức năng chính của sản phẩm này là bắt sóng Wi-Fi gốc và tạo ra một điểm phát sóng mới mạnh hơn. Thiết bị này có thiết kế nhỏ gọn và đẹp mắt, sử dụng nguồn USB nên bạn có thể sử dụng ở bất cứ đâu thông qua cục sạc điện thoại, pin dự phòng…



Thiết kế nhỏ gọn, chỉ nhỉnh hơn một chiếc USB thông thường. Ảnh: MH



Tăng sóng Wi-Fi cho smartphone và laptop dễ dàng. Ảnh: MH

Đầu tiên, bạn cần phải tạo cho mình một tài khoản miễn phí thông qua địa chỉ https://account.xiaomi.com/pass/register (chọn ngôn ngữ hiển thị là tiếng Việt ở cuối trang). Tiếp theo, tiến hành tải phần mềm Mi Home về cho Android tại https://goo.gl/8JvTP9 hoặc App Store cho các thiết bị iOS.

Khi cài đặt xong, bạn cắm thiết bị kích sóng vào cục sạc dự phòng hoặc cắm nó vào ổ điện. Sau đó, mở ứng dụng Mi Home lên và nó sẽ thông báo là đã phát hiện một thiết bị mới, bạn chỉ việc bấm OK > Next. (Nếu không hiện thông báo thì bấm dấu cộng góc phải, chọn Other > Next).



Kết nối với Mi WiFi+ thông qua Mi Home. Ảnh: MH

Tiếp theo, người dùng chỉ cần chọn mạng Wi-Fi cần tăng sóng rồi nhập vào mật khẩu tương ứng, chờ một lát cho nó chạy 100% là xong. Lúc này đèn tín hiệu sẽ báo màu xanh dương.

Bây giờ bạn sẽ thấy xuất hiện thêm một mạng Wi-Fi mới với tên gọi và mật khẩu y như mạng cũ, chỉ có điều thêm chữ Plus đằng sau. Giờ đây mạng Wi-Fi của bạn sẽ lúc nào cũng đầy cột sóng, cho dù bạn đang ở cách xa router vài tầng đi chăng nữa.



Thử nghiệm thiết bị tăng sóng Wi-Fi có giá chưa đến 200.000 đồng. Ảnh: MH

Khi thử nghiệm đi vô phòng kín cách xa router hai tầng, bạn có thể thấy sóng điện thoại còn bị mất hai vạch trong khi sóng Wi-Fi vẫn căng đầy. Wi-Fi gốc là pepsi (cách hai tầng còn hai vạch), Wi-Fi phát ra từ thiết bị là pepsi_plus (đầy sóng).

Lưu ý, để thiết bị có thể kết nối với một mạng khác, bạn chỉ cần sử dụng cây chọc SIM hoặc cây tăm nhấn vào lỗ nhỏ có chữ Reset và giữ im cho đến khi nó trở về đèn màu vàng thì cấu hình lại như bình thường.

Chúc các bạn thành công!

MINH HOÀNG