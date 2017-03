Tiếp theo, trên trình duyệt của máy tính, bạn mở trang web https://www.fonelink.com/ ra và kích vào nút Sign in to Sync. Sau đó đăng nhập cùng một tài khoản Google đã sử dụng khi nãy để kết nối với thiết bị Android. Nhấn Allow để cấp quyền truy cập và đánh dấu chọn vào ô Remember this approval for the next 30 days để ghi nhớ việc này trong 30 ngày tiếp theo.