Nhà phát triển: Feda Mobile Applications.

Dung lượng: 2,8MB.

Phiên bản: 1.7.

Tương thích: Android 2.3 hoặc cao hơn.

Đánh giá: 3,9 sao.

QR Code:

Download Videos for Facebook là một ứng dụng miễn phí, cho phép người dùng có thể dễ dàng tải về các video được chia sẻ trên Facebook. Khi cài đặt hoàn tất, bạn chỉ cần chạm vào Log in và sử dụng tài khoản Facebook để đăng nhập. Giao diện chính bao gồm các mục Your Videos (video của bạn), Friends’ Videos (video do bạn bè tải lên), Groups’ Videos (toàn bộ video được đăng tải trong các nhóm mà bạn tham gia), Pages’ Videos (video trên các Fanpage) và Funny Videos (các video hài hước được tổng hợp).

Việc bạn cần làm là chọn vào các video yêu thích, sau đó tải nó về để xem lại vào những lúc không có kết nối internet.

TIỂU MINH