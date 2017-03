Nhà phát triển: Download Ninja

Giấy phép: Miễn phí

Dung lượng: 14.78MB/Windows All

Các bước cài đặt

Sau khi kích hoạt tập tin thực thi “download.ninja-build19.exe” vừa tải về, hộp thoại Welcome hiển thị > Next. Chuyển sang hộp thoại License Agreement, kéo thanh trượt bên phải từ từ xuống dưới cùng để kiểm tra nội dung nhằm kịp thời vô hiệu hóa các yêu cầu cài đặt các ứng dụng phụ không mong muốn trước khi chọn “I accept the agreement” > Next 2 lần.

Tại hộp thoại Select Start Menu Folder, hãy chọn tính năng không tạo phím tắt trong thư mục Start Menu để tránh làm chậm quá trình khởi động của hệ thống từ việc quét kiểm tra các tiến trình khởi động cùng Windows của chương trình chống virus đang sử dụng > Next.

Chuyển sang hộp thoại Select Additional Task, tác giả khuyên bạn không nên kích hoạt tính năng tạo biểu tượng của Download Ninja ngoài màn hình nhằm tiết kiệm tại nguyên của bộ nhớ RAM và CPU > Next > Install > Finish, để kết thúc quá trình cài đặt và khởi động Download Ninja.

Các tính năng

Download Ninja có giao diện đồ họa trực quan, dễ tìm hiểu với các tính năng chính:

* Add a new download: Cho phép sao chép liên kết tải trên các trình duyệt không hỗ trợ rồi chèn vào công cụ để tải các chương trình, ứng dụng, văn bản, tài liệu về sử dụng. Hiện tại Download Ninja chỉ hỗ trợ cho Google Chrome và Firefox.

* Youtube: Hỗ trợ tải video ca nhạc, phim, ảnh trên hệ thống Youtube, Vimeo, DailyMotion.

* Log: Hiển thị mọi hoạt động của Download Ninja trên hệ thống từ lúc được cài đạt thành công.

* Login Manager: Quản lý tài khoản đăng nhập vào các hệ thống trang web khác nhau bằng cách mã hóa thông tin nhằm đảm bảo an toàn sự riêng tư cá nhân.

* Settings: Cho phép thiết lập các tùy chỉnh cá nhân để phục vụ cho nhu cầu cá nhân, bạn có thể chú ý đến vài tình năng quan trọng tứ các thẻ General, Network, Monitor.

1. General

- Add a new category: Tạo các thể loại khác nhau để quản lý các đối tượng tập tin theo từng phân loại.

- Start DownloadNinja with Windows: Khi tính năng này bị vô hiệu hóa Download Ninja sẽ xảy ra lỗi không thể bắt liên kết tải của đối tượng tập tin muốn tải.

- Hai tính năng Show Drop Box và Show sumary window when downloading có thể tắt đi vì không cần thiết và tiết kiểm tài nguyên cho hệ thống khi công cụ đang thực hiện tải.

- Install Google Chrome Extension & Install Mozilla Firefox Extension giúp cài đặt phần mở rộng của Download Ninja trên hai trình duyệt để hỗ trợ cho việc tự động bắt liên kết tải khi người sử dụng máy tính có hành động tải một đối tượng bất kỳ. Sau khi cài đặt xong, hãy kích hoạt một trong hai tính năng để cài đặt cho trình duyệt, tác giả chỉ sử dụng Firefox như trình duyệt mặc định, nên chỉ cần chọn Install Mozilla Firefox Extension, Firefox sẽ tự động chuyển hướng đến trang addons.mozilla.org của Download Ninja – Free Download Manager 1.5 > Add to Firefox, hộp thoại xác nhận hiển thị chọn Install để cài đặt phần mở rộng vào trình duyệt.

2. Network: Cho phép bạn thiết lập các giới hạn tốc độ tải, thời gian thoát khi không thể kết nối với máy chủ chứa đối tượng tập tin muốn tải. Thiết lập các số lượng tải các đối tượng tại một thời điểm, số lượng chia nhỏ tập tin thành nhiều mảnh trong lúc tải, hoặc thiết lập kết nối với máy trạm cá nhân nếu đang sở hữu.

3. Monitor: Cho phép chèn thêm các định dạng tập tin mới hoặc các trang web để tương tác trong việc hỗ trợ tải các đối tượng tập tin cần thiết nhằm phục vụ cho nhu cầu sử dụng cá nhân.

Download Ninja bắt link tải sau khi bạn có hành động nhấn vào các liên kết và hiển thị như minh họa hãy chọn Quick Add, công cụ sẽ bắt đầu quá trình tải tập tin về máy tính với tốc độ tùy theo gói cước đăng ký sử dụng mới nhà mạng cung cấp.

Trong trường hợp phát hiện tập tin đang tải về đã được thực hiện trước đó, bạn có thể ngưng lại sau đó nhấp phải chuột vào giao diện của công cụ chọn Remove Download > Remove this Download > Hộp thoại Remove hiển thị chọn hai tính năng Delete all... & Sherd Files và chế độ ghi đè > Delete, để xóa toàn bộ thông tin của đối tượng tập tin.