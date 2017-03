Nhiều năm trở lại đây, các tổ chức đánh giá độc lập uy tín như AV-Test.org, AV-Comparatives.org luôn trao giải thưởng cao cho công nghệ của Norton. Norton AntiVirus không chỉ là công cụ hiệu quả trong việc gở bỏ vi rút, mà còn là hệ thống phòng thủ chống sự xâm nhập của các phần mềm độc hại và các cuộc tấn công trên nền web, hiệu quả hơn các sản phẩm khác có cùng tính năng. Phiên bản 2011 nâng cấp giao diện chính với bản điều khiển thông tin mới, cung cấp tin tức về các phần mềm độc hại cũng như cho phép theo dõi tài khoản Norton Online Backup.

Norton Internet Security 2011 cung cấp nhiều tính năng hơn thông qua bản điều khiển tương tác mới. Ngoài bản đồ nguy cơ và hệ thống theo dõi Norton Backup, nó còn cho phép tuỳ chọn báo cáo các hoạt động gần nhất thông qua Norton Safe Web hoặc liên kết đến tài khoản OnlineFamily.Norton của bạn. Cả hai sản phẩm đều cung cấp kết nối tới Norton Safe Web for Facebook, một ứng dụng miễn phí cho Facebook dùng để kiểm tra các liên kết trong nguồn cung cấp tin để xác nhận chúng an toàn.

Các mối đe doạ hiện nay liên tục thay đổi. Theo một nghiên cứu của Trend Micro, phần mềm độc hại tồn tại trong trạng thái không thay đổi không quá 3 ngày, và trung bình là 15 phút. Số liệu thống kê của Symantec cũng cho kết quả tương tự.

Với hàng ngàn biến thể mới liên tục xuất hiện như vậy, phần mềm diệt vi rút chỉ dựa vào chữ kí nhận dạng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Công nghệ Norton Insight của Symantec sử dụng kĩ thuật thống kê để tập trung vào các mối đe doạ mới. Nó kiểm tra tất cả các chương trình và so với cơ sở dữ liệu bao gồm nhiều triệu thành viên cộng đồng Norton. Một chương trình có mặt trên 10.000 máy tính của cộng đồng rõ ràng an toàn hơn một chương trình chỉ xuất hiện trên 10 máy hoặc chỉ là 1 máy. Chương trình đã nằm trong cơ sở dữ liệu nhiều tháng rõ ràng an toàn hơn chương trình vừa mới xuất hiện lần đầu. Chương trình được Norton Insight xếp vào diện đáng ngờ sẽ tiếp tục được giám sát chặt chẽ hơn bởi các công nghệ khác trong đó có công nghệ dựa trên hành vi SONAR.

Với dòng sản phẩm 2011, Symantec cũng đưa ra giải pháp hỗ trợ người dùng gỡ bỏ các phần mềm độc hại cứng đầu. Trang web hỗ trợ của Symantec cung cấp miễn phí công cụ Norton Power Eraser giúp sửa chữa các vấn đề, đặc biệt là dọn sạch các phần mềm gián điệp gây hại. Ngoài ra, khi kết thúc mỗi lượt quét, Norton Antivirus và Norton Internet Security cung cấp liên kết đến Norton Power Eraser cho những ai cảm thấy còn vấn đề với máy tính của mình.

Norton Power Eraser là một công cụ mạnh mẽ và đáng tin cậy để dọn sạch bất kì một chương trình nguy hiểm nào. Tuy nhiên, nó không có liên hệ nào với cơ sở dữ liệu của Norton Insight để xác định mức độ an toàn của chương trình, nó bao gồm tuỳ chọn cho phép khôi phục lại thao tác nếu quá trình diệt virus làm ảnh hưởng đến hệ thống.

Hai sản phẩm này hiện đã có mặt tại trang chủ của Symantec với giá tương ứng là 39,99 đô la Mĩ cho giấy phép sử dụng Norton AntiVirus 2011 1 năm/1 máy tính và 69,99 đô la Mĩ cho giấy phép sử dụng Norton Internet Security 2011 1 năm/3 máy tính. Sản phẩm này cũng sẽ sớm có mặt tại các đại lí bán lẻ của Symantec.

(Theo PCMag/TTCN)