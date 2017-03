Đặc điểm chung của những chương trình bảo vệ dữ liệu là đều yêu cầu sử dụng mật khẩu, do vậy bạn sẽ phải nhớ mật khẩu được tạo ra, nếu không, coi như bạn mất luôn những dữ liệu quan trọng đã được che dấu.

Có một cách đơn giản hơn để che dấu dữ liệu, đó là ngụy trang dữ liệu bên trong 1 file khác. PV đã từng có bài giới thiệu đến bạn cách thức để “ngụy trang file dưới vỏ bọc 1 hình ảnh”, khi đó hình ảnh vẫn trông như thường nhưng sẽ chẳng mấy ai biết được bên trong nó còn chứa những nội dung khác. Tuy nhiên, với cách hướng dẫn trên, bạn phải làm qua nhiều bước và tương đối phức tạp. Nhưng giờ đây, sử dụng Super Storm với cách thức che dấu dữ liệu tương tự sẽ nhanh chóng hơn rất nhiều.

SuperStorm là tiện ích miễn phí sẽ cho phép bạn ẩn dấu file bên trong các file media (như file ảnh, file nhạc, file video...) và các file media này vẫn hoạt động bình thường như không hề “che dấu” những dữ liệu khác bên dưới. Download chương trình miễn phí tại đây.

Sau khi download, bạn có thể dùng ngay mà không cần cài đặt. Sử dụng chương trình rất đơn giản, tại giao diện chính có 2 tùy chọn:

- Hide data in media file and generate output file: cho phép bạn chọn dữ liệu cần dấu và file media để ngụy trang và tiến hành “ngụy trang”.

- Extract data from output file: tách rời “lớp vỏ bọc ngụy trang” và file nguyên mẫu.

Hướng dẫn dấu file:

Để bắt đầu dấu file, bạn chọn tùy chọn Hide data in media and generate output file, click vào nút Browser đầu tiên để tìm đến dữ liệu cần che dấu. Tiếp theo, click vào Browser thứ 2 để chọn file media (file ảnh, file nhạc hoặc file video...) để làm “vỏ bọc bên ngoài”. Sau khi đã chọn xong, bạn nhấn vào Excute để bắt đầu quá trình “nguy trang”.

Sau khi quá trình kết thúc, chương trình hỏi bạn có muốn mở thư mục chứa file ngụy trang được tạo ra hay không. Bạn nhấn Yes để mở thư mục này. Trong trường hợp bạn nhấn nhầm nút No, để tìm đến file do chương trình tạo ra, tại giao diện chinh, bạn nhấn nút Explorer để tìm đến thư mục riêng của Super Storm và truy cập vào thư mục Output để lấy file được chương trình tạo ra.

Bạn sẽ thấy trong đó có chứa 1 file mới với tên file và định dạng file giống như file media mà bạn đã chọn để làm “vỏ bọc”, tuy nhiên có 1 điểm khác biệt khó nhận ra, đó là dung lượng của file này sẽ lớn hơn so với file nguyên gốc (do bên trong có chứa những nội dung mà nó đang dấu kín).

“Lột trần” lớp “vỏ bọc” ngụy trang:

Sau khi đã ngụy trang file ở một nơi kín đáo ít ai ngờ đến, trong trường hợp bạn muốn lấy lại file đã được ngụy trang để sử dụng thì ngoài cách sử dụng chính Super Storm, không còn cách nào khác. Để lấy lại file gốc đã được che dấu, bạn chọn tùy chọn Extract data from output file. Sau khi chọn tùy chọn này, bạn sẽ thấy 2 nút Browser ở trên bị mờ đi, nhấn vào nút Browser thứ 3, tìm đến file có chứa dữ liệu ẩn bên trong (được Super Storm tạo ra trước đó), rồi nhấn nút Execute.

Sau khi quá trình “bóc vỏ” kết thúc, tương tự như trên, 1 hộp thoại hỏi bạn có muốn mở thư mục chứa dữ liệu được tách ra hay không. Nhấn Yes, bạn sẽ thấy trong thư mục này có chứa dữ liệu mà bạn đã che dấu trước đó.

Trong trường hợp cẩn thận hơn, nếu muốn, bạn có thể đặt mật khẩu để bảo vệ cho dữ liệu dưới lớp “vỏ ngụy trang”. Điều này đảm bảo rằng nếu chẳng may người nào đó phát hiện ra “lớp vỏ bọc” này và sử dụng chính chương trình Super Storm để truy cập dữ liệu được che dấu thì vẫn sẽ gặp 1 vướng mắc đó là mật khẩu bảo vệ. Nhưng rất tiếc, đối với phiên bản miễn phí, tính năng bảo vệ bằng mật khẩu không được cung cấp. Tuy nhiên, bạn lại có thể đặt mật khẩu để... hạn chế người sử dụng chính chương trình này.

Để đặt mật khẩu hạn chế sử dụng Super Storm, tại giao diện chính, click vào Settings. Tại cửa sổ Settings hiện ra, bạn điền mật khẩu vào khung Enter new Password và xác nhận lại vào khung bên dưới, nhấn vào nút Set. Trong trường hợp muốn gỡ bỏ mật khẩu, điền mật khẩu đã khởi tạo vào khung Enter Current Password và nhấn vào Reset. Bây giờ, Super Storm chỉ có thể được kích hoạt nếu có được mật khẩu. Điều này đảm bảo rằng nếu ai đó phát hiện ra bí mật của bạn và muốn sử dụng chính chương trình để giải mã thì sẽ gặp đôi chút rắc rối.

Tóm lại, Super Storm là tiện ích hữu ích cho những ai muốn che dấu những dữ liệu riêng tư theo cách độc đáo và an toàn nhất. Thậm chí, điều này còn đảm bảo rằng người ngoài sẽ không biết được bạn có những dữ liệu riêng tư cần che dấu.