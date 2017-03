System Restore là tính năng hệ thống tự tạo ra các điểm khôi phục của hệ thống, giúp người dùng có thể khôi phục lại trạng thái của hệ thống trở về một thời điểm nào đó, trước khi có sự cố xảy ra.

Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách thức khôi phục hệ thống với tính năng System Resotre trên Windows 7.

Khôi phục hệ thống từ một điểm khôi phục (Restore Point)

Nếu bạn phát hiện ra Windows 7 có những biểu hiện khác thường hoặc hoạt động không ổn định, bạn có thể sử dụng tính năng System Restore để khôi phục lại trạng thái của hệ thống. Thực hiện theo các bước dưới đây:

- Đầu tiên, nhấn nút Start, gõ System Restore vào hộp thoại tìm kiếm và nhấn Enter.

- Chờ trong giây lát, một hộp thoại hiện ra. Tại hộp thoại này, bạn có thể chọn một điểm khôi phục (restore point) được hệ thống cho là tốt nhất nhất (là thời điểm gần nhất mà hệ thống hoạt động ổn định). Hoặc bạn cũng có thể đánh dấu vào tùy chọn ‘Choose a different restore point’ để tự mình tìm ra nguyên do khiến cho hệ thống bị thay đổi và chọn một thời điểm khác phù hợp hơn. Nhấn Next để tiếp tục.

Lưu ý: trong trường hợp hộp thoại System Restore không hiển thị 2 tùy chọn như hình ảnh trên, bạn chỉ việc nhấn Next để tiếp tục.

Ở bước tiếp theo, quá trình sẽ hiển thị một danh sách các điểm khôi phục khác nhau, và lời giới thiệu về thời điểm và lý do chúng được khởi tạo. Dựa vào danh sách này, bạn có thể biết được nguyên do gây ra tình trạng hệ thống hoạt động không ổn định.

Chẳng hạn, trong hình ảnh minh họa ở dưới, bạn sẽ thấy vào những thời điểm nào, người dùng đã tiến hành cài đặt/gỡ bỏ Microsoft Oficce Professional 2007…

Chọn một thời điểm bất kỳ mà bạn cho rằng đó là thời điểm mà hệ thống chưa bị trục trặc, Ví dụ, bạn cho rằng hệ thống bị trục trặc sau khi gỡ bỏ phần mềm Microsoft Outlook vào ngày 18 tháng 2, do vậy bạn nên chọn để khôi phục hệ thống về trạng thái vào thời điểm trước đó. (Theo như hình ảnh minh họa dưới đây)

Sau khi đã chọn được điểm khôi phục phù hợp, điều cần làm tiếp theo là nhấn vào nút Scan for affected programs. Điều này sẽ giúp hệ thống scan và loại bỏ các phần mềm có thể ảnh hưởng đến điểm khôi phục mà bạn chọn. (Đảm bảo rằng hệ thống sau khi khôi phục sẽ đạt được tình trạng ổn định nhất).

Sau khi quá trình scan kết thúc, hộp thoại kết quả sẽ được hiển thị, cho phép bạn thấy phần mềm hoặc driver nào đã bị xóa, và những phần mềm nào sẽ được khôi phục về trạng thái cũ. Đây là những thông tin quan trọng để bạn có thể chọn đúng thời điểm khôi phục phù hợp.

Nếu một vài phần mềm hoặc driver quan trọng nằm trong danh sách bị xóa, bạn có thể thử với một điểm khôi phục khác phù hợp hơn.

Sau khi đã chọn được 1 điểm khôi phục ưng ý, nhấn Next để sang bước tiếp theo. Nhấn Finish tại hộp thoại này để bắt đầu quá trình khôi phục hệ thống.

Kích Yes ở hộp thoại cảnh báo hiện ra sau đó để tiếp tục.

Bây giờ, quá trình khôi phục hệ thống sẽ bắt đầu. Bạn sẽ thấy một vài hộp thoại hiển thị trong khi quá trình diễn ra.

Khi quá trình khôi phục hệ thống hoàn thành, máy tính sẽ tự khởi động lại. Sau khi trở lại Windows, bạn sẽ nhận được một hộp thoại thông báo rằng hệ thống đã được khôi phục lại trạng thái vào ngày giờ mà bạn đã chọn (tùy thuộc vào điểm khôi phục bạn đã xác nhận ở trên)

Bây giờ, hệ thống sẽ được hoạt động ổn định. Dữ liệu của bạn vẫn còn nguyên, tuy nhiên, một vài phần mềm bạn sẽ phải cài đặt lại.

Tóm lại, System Restore là phương thức giúp cho việc sử dụng máy tính đơn giản hơn trong trường hợp một điều gì đó không được như ý xảy ra và bạn muốn tìm cách nhanh chóng nhất để hệ thống hoạt động ổn định trở lại.

Theo Phạm Thế Quang Huy (Dân Trí)