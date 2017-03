Tuy nhiên, nếu bạn muốn trải nghiệm cảm giác sử dụng máy tính với nhiều hơn 1 màn hình thì bài viết dưới đây sẽ giúp bạn. Dĩ nhiên, việc sắm riêng 1 màn hình máy tính để sử dụng nhiều màn hình trên 1 máy là điều không khả thi, do vậy bài viết sẽ hướng dẫn bạn cách thức sử dụng laptop đồng thời trên với màn hình của máy tính để bàn.

Giờ đây, sở hữu 1 chiếc laptop cùng 1 chiếc máy tính để bàn không còn quá xa lạ. Và nếu bạn đồng sở hữu cả 2 loại trên, bạn có thể sử dụng màn hình từ máy tính để kết nối với laptop và trải nghiệm cảm giác đồng thời sử dụng cả 2 màn hình.

Những điều kiện cần để thực hiện:

- 1 laptop và 1 màn hình máy tính thông thường. Vì trường hợp sở hữu 1 máy tính nhưng lại có đến 2 màn hình ít xảy ra nên sẽ không đề cập ở đây.

- Laptop hiện đang sử dụng Windows Vista.

- Laptop phải có cổng kết nối DVI hoặc VGA. Những loại laptop hiện nay thường có cả cổng VGA và DVI nên điều này không thực sự quan trọng.

Sau đây là các bước thực hiện: Để thuận tiện hơn trong việc hướng dẫn, chúng ta quy ước màn hình của laptop là màn hình 1 và màn hình thông thường là màn hình 2.

- Đầu tiên, kết nối màn hình 2 thông qua cổng VGA hoặc DVI trên laptop. (Đối với những ai không phân biệt được VGA và DVI thì khe cắm VGA thường có mày xanh và 15 gim cắm). Các loại laptop thường có khe cắm này. Bạn có thể làm điều này khi laptop đang được mở.

2. Một cửa sổ hộp thoại sẽ hiện ra. Bạn chỉ việc click vào tùy chọn xác nhận màn hình mới được kết nối. Bây giờ, bạn sẽ thấy 2 màn hình (màn hình laptop và màn hình vừa được kết nối) sẽ hiển thị chung 1 nội dung. Điều này có nghĩa là 2 màn hình nhưng cũng chỉ như 1. Các bước tiếp theo sau đây sẽ hướng dẫn bạn cách thức thiết lập để mỗi màn hình hiển thị 1 nội dung khác nhau trên chúng.

3. Tại màn hình Desktop của Vista, click chuột phải chọn Personalize. Tại cửa sổ mới hiện ra, chọn Display Settings.

4. Cửa sổ Display Settings sẽ được hiển thị với biểu tượng màn hình 1 và 2 ở cạnh nhau. Bạn click vào biểu tượng của màn hình số 2 và đánh dấu vào tùy chọn Extend the desktop onto this monitor.

Ngoài ra, bạn có thể điều chỉnh thanh công cụ hiển thị độ phân giải ở bên dưới (mục Resolution) để cả 2 màn hình cùng hiển thị chung 1 độ phân giải.

Và bây giờ, bạn đã có thể đồng thời sử dụng máy tính trên cùng 2 màn hình. Hãy trải nghiệm cảm giác tuyệt vời khi có được “tầm nhìn” lớn hơn trên cả 2 màn hình.

Ngoài ra, bạn có thể kết nối đồng thời 3, 4 hoặc nhiều màn hình hơn nếu laptop hoặc mainboard của bạn hỗ trợ nhiều cổng kết nối (VGA hoặc DVI).

Hy vọng, bài viết sẽ giúp bạn trải nghiệm cả giác sử dụng máy tính mới mẻ hơn.