Có lẽ không cần phải nói nhiều về BitDefender, vì danh tiếng của chương trình bảo mật này vốn đã rất được nhiều người biết đến, trong đó có cả người dùng Việt Nam.

BitDefender Total Security 2010, phiên bản mới nhất của phần mềm, cung cấp cho bạn không chỉ tính năng bảo vệ an toàn máy tính, tránh khỏi sự xâm nhập của virus, malware, spyware, các phần mềm chứa mã độc hại… mà còn có tính năng tường lửa, tối ưu hệ thống, sao lưu dữ liệu, quản lý quá trình dùng máy tính của trẻ… và còn rất nhiều tính năng hữu ích khác.

Hạn chế của chương trình là giá thành khá cao (khoảng 70 USD), do vậy không phải ai cũng có điều kiện để sử dụng bộ phần mềm bảo mật này.

Thật may, mới đây, công ty SoftWin (công ty tạo ra BitDefender) chi nhánh tại Đức vừa có chương trình khuyến mãi, cho phép người dùng có 6 tháng sử dụng miễn phí bộ sản phẩm của mình (thay vì 30 ngày dùng thử như bình thường).

Chương trình khuyến mãi chỉ có giá trị với người dùng tại Đức, tuy nhiên, người dùng Việt Nam vẫn hoàn toàn có thể tận dụng cơ hội này để sử dụng một trong những bộ phần mềm bảo mật tốt nhất hiện nay với thủ thuật đơn giản dưới đây:

- Đầu tiên, truy cập vào http://www.unblock24.de/, kéo xuống dưới và điền http://www.bitdefender.de/site/Promotions/pcmag2009 vào khung Enter URL và nhấn Go. Điều này sẽ biến bạn trở thành một người sử dụng mang “quốc tịch” Đức.

Lưu ý: đôi khi trình duyệt Firefox sẽ thông báo rằng trang web http://unblock24.de là trang web lừa đảo, tuy nhiên, đây có thể do nhầm lẫn. Trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng một trình duyệt khác như IE hoặc Chrome để truy cập.

- Tiếp theo, điền thông tin vào mục Registrieren.

+ Anrede: Chức danh (Mr, Mrs hoặc Ms)

+ Vorname: Tên

+ Name: Họ

+ eMail: Địa chỉ email (phải là địa chỉ chính xác của bạn).

Và cuối cùng click vào nút Registrieren.

- Bây giờ, kiểm tra email bạn đã sử dụng để đăng ký ở trên, một bức email với tiêu đề BitDefender được gửi từ địa chỉ noreply@wotan.bitdefener.com với nội dung bằng tiếng Đức, trong đó có 20 ký tự được bôi đậm, đó chính là chuỗi ký tự bản quyền dùng để sử dụng BitDefender Total Security 2010 trong 6 tháng.

- Công việc tiếp theo của bạn là download bản dùng thử của chương trình tại http://soft4all.info/free-software-download/bitdefender-total-security-2010-the-best-security-suite/ hoặc tại http://softbuzz.net/Windows/Security-Privacy/Firewalls/BitDefender-Total-Security_35.html (bao gồm cả bản dùng cho Windows 32 bit và 64 bit)

- Sau khi cài đặt và khởi động lại máy tính xong, tại lần đầu sử dụng chương trình sẽ yêu cầu bạn đăng ký. Click chọn “I want to register BitDefender with a license key”, điền 20 ký tự có ở trên vào khung và nhấn Register Now.

Bây giờ, bạn có thể sử dụng BitDefender Total Security 2010 với đầy đủ các tính năng, cũng như đăng ký tài khoản để nhận được sự hỗ trợ từ phía nhà phát hành.

Như vậy, với vài bước đơn giản, người dùng đã có 6 tháng sử dụng BitDefender Total Security 2010 với bản quyền đầy đủ. Hãy nhanh tay tận dụng cơ hội để thử xem, BitDefender có đúng với danh tiếng lâu nay của nó hay không?