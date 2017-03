Nhưng bài viết sau đây sẽ hướng dẫn bạn cách đăng ký bản quyền sử dụng miễn phí 1 năm trọn gói.

Giao diện làm việc của IObit Advanced SystemCare PRO đơn giản dễ sử dụng

Đây được xem là một công cụ mạnh tay chuyên được thiết kế để sửa những lỗi chương trình “bướng bỉnh” nằm sâu bên trong hệ thống máy tính của bạn. Hơn nữa, nó có thể làm sạch các tập tin lộn xộn, tối ưu đường truyền Internet và tốc độ download, bảo vệ an toàn an ninh cá nhân và duy trì hiệu xuất tối đa làm việc trên máy tính của bạn một cách tự động.



Một số tính năng được cải tiến trên phiên bản Advanced SystemCare PRO v. 3:



Được thiết kế chạy tốt trên môi trường làm việc của các phiên bản trên Windows như Windows 7, Vista, XP và 2000 (32bit and 64bit), tăng tốc PC và tải thiện độ tin cậy trong quá trình làm việc của hệ thống.



Công cụ mạnh mẽ cho chương trình phân mảnh ổ cứng và tối ưu hóa mọi ứng dụng làm việc.



Dọn dẹp sâu bên trong registry và tối ưu chúng, bảo vệ an ninh PC với cớ chế bảo vệ ngoài, dọn dẹp tính năng mở rộng một cách nhanh chóng cho ổ cứng, giữ cho PC luôn chạy ở hiệu xuất cao, sửa chữa nhiều lỗi trong hệ thống.



Để đăng ký sử dụng phần mềm này, bạn truy cập vào trang web của hãng tại đây,



Tại giao diện của trang web, ở mục SOFTPEDIA offer, bạn điền địa chỉ Email, mã số xác nhận rồi sau đó nhấn Get Free License để kết thúc.