Ngưỡng băng tần mới này nằm trong giải từ hồng ngoại xa (far-infrared) cho tới vi sóng (microwave), hiện vẫn chưa được quy định bởi chuẩn truyền thông nào.

Các mức phổ điện từ.

Mặc dù có tên T-ray, nhóm băng tần này không chỉ hoạt động ở tần số THz mà vẫn có các mức GHz "thấp hơn". Dự kiến T-ray Wi-Fi sẽ hoạt động trong khoảng 300 GHz - 3 THz.



Song tần số ở mức THz gây ra các lo ngại về vấn đề bức xạ và an toàn bức xạ. Do các sóng THz có khả năng đâm xuyên mạnh qua nhiều vật liệu, chúng được dùng trong kỹ thuật tạo hình ảnh. Khả năng đâm xuyên này tương tự với X-ray song do bước sóng dài hơn nên mức năng lượng (có hại) tích tụ trên vật thể sẽ thấp hơn.

Thiết bị đặc biệt giúp tăng tần số hoạt động của máy phát.

Trước đây, tần số THz trong Wi-Fi bị xem là tốn kém, hao điện và hiệu quả thấp. Lý do là nguồn điện cần cho các thiết bị này khá cồng kềnh và phức tạp, không phù hợp cho các hệ thống mạng vừa và nhỏ. Song nghiên cứu của học viện Tokyo với một thiết bị mới về mặt lý thuyết cho phép T-ray Wi-Fi trở nên thực tế hơn. Thiết bị này có tên diode cộng hưởng chui hầm (resonant tunnelling diode - RTD), với kích thước vào khoảng 1 mm2. Đặc tính đáng chú ý của RTD là nó cho phép làm giảm điện áp nhưng lại tăng cường độ dòng chạy qua. Nhờ kết hợp cộng hưởng với nhiều thiết bị khác, RTD giúp việc phát sóng T-ray trở nên dễ dàng hơn.



Bước đầu nghiên cứu của học viện Tokyo cho thấy T-ray Wi-Fi đạt được băng thông 3 Gb/s ở tần số 542 GHz, tức nhanh gấp 20 lần các chuẩn Wi-Fi hiện có. Nhưng đấy chưa phải đích đến của các khoa học gia Nhật Bản. Về lý thuyết họ hy vọng có thể đạt tới mức 100 Gb/s trong bán kính phát 10 mét.

(Theo VNN/Mask/BBC)