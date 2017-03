Backup là thuật ngữ để chỉ việc tạo bản sao lưu cho dữ liệu quan trọng trong máy tính. Đây là một trong những cách giúp bạn tránh bị mất dữ liệu và hiểm hoạ do virus gây ra. Nhưng việc backup dữ liệu bằng tay sẽ làm bạn mất khá nhiều thời gian và công sức. Vì vậy một phần mềm Fbackup giúp tự động làm việc trên sẽ tốt hơn.

Fbackup có giao diện trực quan dễ sử dụng. Với phần mềm này, bạn có thể tiến hành sao lưu mọi loại dữ liệu từ ổ cứng hay các thiết bị ổ đĩa Flash, ổ cứng gắn ngoài... Đặc biệt, Fbackup còn giúp bạn sao lưu một cách tự động, hỗ trợ nén dữ liệu dự phòng với dung lượng tối đa là 2GB.

Tiến hành sao lưu

Sau khi cài đặt và kích hoạt chương trình, một cửa sổ sẽ tự động hiện ra ở lần chạy đầu tiên, chọn nút New. Trong hộp thoại hiện ra, bạn đặt tên cho lần sao lưu ở ô Backup Name, chọn ổ đĩa sẽ lưu tại ô Driver và đường dẫn đến thư mục lưu ở ô Folder.

Nhấn vào nút Advanced Mode ở phía dưới, bên trái giao diện để thiết lập các tùy chọn nâng cao. Tại đây, bạn có thể tạo lịch sao lưu, thiết lập chế độ nén khi sao lưu, tạo các bộ lọc... một cách tự động và dễ dàng. Xong, nhấn Next để tiếp tục.

Tại cửa sổ làm việc tiếp theo hiện ra, nhấp vào nút Add Folder hoặc Add Files để thêm vào những thư mục hay tập tin cần được sao lưu, nhấn Next. Sau đó, chọn Make Full để chương trình thực hiện tất cả công việc còn lại. Nếu muốn tạo mật khẩu bảo vệ, bạn đánh dấu vào ô Yes và điền mật khẩu bảo vệ dưới trường Encrypt? > nhấn Next. Tại đây, bấm chọn Save and run để chương trình tiến hành sao lưu.

Tiến hành phục hồi

Để tiến hành phục hồi, tại giao diện làm việc của phần mềm, chọn mục Restore. Sau đó, đánh dấu chọn mục Choose another location và nhấn vào nút để chỉ đường dẫn đến nơi chứa file sao lưu. Xong, click OK và Finish để chương trình tiến hành công việc phục hồi cho bạn.

Bạn tải Fbackup về cài đặt tại đây.