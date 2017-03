Samsung vừa tung ra phiên bản Gold Edition Galaxy S4 với hai màu vàng hồng và vàng nâu. (Ảnh: theverge.com)

Trong cuộc trò chuyện với trang The Korea Herald của Hàn Quốc, một giám đốc giấu tên của Samsung đã nói rằng họ không quan tâm tới việc đưa công nghệ quét dấu vân tay như hệ thống Touch ID trên iPhone 5S vào thế hệ Galaxy mới.



Hiện giờ Samsung chỉ coi công nghệ nói trên đang ở giai đoạn khởi đầu và không cần thiết đối với các thiết bị.



Trong khi đó, nhà phân tích Yoon Jung-sun của hãng tư vấn Hyundai Securities thì nói với The Korea Herald rằng sở dĩ Samsung “thờ ơ” như vậy là do họ có chiến lược chờ đợi xem Touch ID tạo ra hiệu ứng thế nào trên thị trường, rồi sau đó mới có động thái tiếp theo.



Bởi “Samsung từ lâu đã là một hãng theo chân nhanh nhạy, thay vì trở thành hãng ưa thích mạo hiểm với những thứ hoàn toàn mới”./.

