Theo nguồn tin tiết lộ với trang công nghệ Nhật Bản Yomiuri Shinbun, Samsung sẽ hợp tác với nhà mạng NTT Docomo của Nhật Bản để bán chiếc smartphone đầu tiên hoạt động trên nền tảng Tizen vào quý 1/2013 này.



Hiện Docomo là nhà mạng duy nhất của Nhật Bản không bán iPhone của Apple, do vậy có vẻ như nhà mạng này đang muốn tìm kiếm một sản phẩm chiến lược để có thể cạnh tranh với các đối thủ khác đang phân phối iPhone, và Samsung cùng nền tảng Tizen là một sự lựa chọn.

Smartphone chạy nền tảng Tizen đã sẵn sàng để ra mắt?



Về phần ngược lại, Samsung hoàn toàn có lý do để hợp tác với nhà mạng NTT Docomo. Mặc dù không phân phối iPhone, tuy nhiên hiện Docomo đang là nhà mạng lớn nhất tại Nhật Bản, chiếm hơn một nửa dân số tại đất nước mặt trời mọc. Do vậy, việc hợp tác với Docomo có thể giúp nhanh chóng tăng thị phần của smartphone dùng nền tảng Tizen hoàn toàn mới.



Tizen là hệ điều hành mã nguồn mở, được Samsung hợp tác dùng Intel phát triển dựa trên nền tảng mở của hệ điều hành Linux. Samsung hứa hẹn Tizen sẽ là một nền tảng thậm chí còn “mở” hơn cả nền tảng Android của Google.



Mặc dù mang danh là một nền tảng mở, tuy nhiên hệ điều hành Android của Google không thực sự “mở” hoàn toàn do những quy định khắt khe của Google về chính sách sử dụng và thay đổi mã nguồn trên hệ điều hành này.



Những nhà phát triển nào thay đổi quá nhiều mã nguồn gốc trên Android sẽ bị Google không cho phép truy cập và sử dụng kho ứng dụng Play Store của Android cũng như không cho phép sử dụng logo của Android. Máy tính bảng Kindle Fire của Amazon và máy đọc sách Nook của Barnes&Noble là một ví dụ tiêu biểu trong trường hợp này. (Kindle Fire phải sử dụng kho ứng dụng riêng của Amazon, thay vì sử dụng kho ứng dụng Play Store của Google).



Trong khi đó, với nền tảng Tizen các nhà phát triển có thể làm mọi điều mình thích với mã nguồn của nền tảng này. Hiện Tizen đang được Samsung và Intel phát triển như một nền tảng hỗ trợ cho ứng dụng được xây dựng bằng HTML5 cho smartphone và các thiết bị di động. Tizen cũng được sự hỗ trợ phát triển của Linux Foundation, tổ chức đứng sau hệ điều hành Linux.



Hiện nay chưa có thông tin gì về cấu hình cũng như tên gọi của chiếc smartphone chạy nền tảng Tizen của Samsung, tuy nhiên nhiều người cho rằng Tizen sẽ là một sự lựa chọn không tồi với những ai đã cảm thấy chán sử dụng các nền tảng quen thuộc như iOS hay Android.



Trước đó, từng có nhiều thông tin cho rằng Galaxy S IV, chiếc smartphone đang rất được trông đợi của Samsung, sẽ được trang bị nền tảng Tizen hoàn toàn mới này. Tuy nhiên điều này khó trở thành hiện thực khi mà Samsung sẽ không mạo hiểm để trang bị một nền tảng mới chưa qua trải nghiệm lên một sản phẩm quan trọng và rất được mong đợi như Galaxy S IV.



Trước Tizen, Bada cũng là một nền tảng di động do Samsung tự phát triển, tuy nhiên không thực sự tạo được ấn tượng và thành công như mong đợi.

Theo T.Thủy (Dân trí)