RAM nhái xuất xứ từ Trung Quốc không chỉ tràn ngập tại TP HCM mà cả Hà Nội thông qua một số nhà phân phối tiểu ngạch. Một phần do nhận thức của khách hàng, một phần do tâm lý hám lời của một số cửa hàng khiến những sản phẩm này vẫn còn đất sống và chiếm một phần không nhỏ lượng RAM bán ra trên thị trường.

"Trước đây, giá RAM quá cao khiến khách hàng luôn tìm đến những sản phẩm có giá rẻ để giảm chi phí, do đó những loại có nhãn mác lạ và làm nhái nhãn mác với giá rẻ hơn 5-7 USD so với sản phẩm chính hãng cùng dung lượng bán rất chạy. Tuy nhiên, hiện nay giá mỗi thanh RAM giảm chỉ còn 1/3 so với trước đây và chênh lệch so với "hàng ngoài" không đáng kể, nên khách hàng thường yêu cầu chúng tôi cung cấp RAM", ông Đinh Cự Thành, Giám đốc công ty tin học Hải Anh tại Hà Nội, chia sẻ. Theo ông Thành, hàng chính hãng thường chạy ổn định hơn và ít xảy ra trường hợp phải bảo hành, giảm bớt phiền toái đối với khách hàng, do đó lựa chọn hàng chính hãng có chất lượng là tiêu chí hiện nay của các cửa hàng tin học. Cùng quan điểm trên, ông Tuấn Dũng, Giám đốc công ty tin học Anh Long ở Thái Nguyên, cho biết nhiều khách hàng khi mua máy tính cũng hạn chế về kinh phí nhưng chắc chắn họ không chấp nhận mua rẻ với sản phẩm không có đảm bảo.

"Chỉ thêm 2 - 3 USD là có thể sở hữu hàng chính hãng chất lượng tốt hơn rất nhiều, việc gì phải mua hàng không rõ lai lịch và không rõ có bị giả hay không, nhất là trong quá trình sử dụng RAM chính hãng có hiệu năng hơn RAM 'ngoài luồng' đến 30%", anh Nguyễn Tú, thành viên diễn đàn phần cứng vozforums, chia sẻ.

Ông Lê Hoàng Sơn, công ty Viễn Sơn - nhà phân phối chính thức của Kingmax tại Việt Nam, cho biết, để chống lại cuộc chiến với hàng giả, ngay từ ngày 10/7/2006, Kingmax đã đưa ra một số đặc điểm nhận dạng hàng chính hãng như sau :

Một sản phẩm chính hiệu phải hội tụ đủ các yếu tố trên, và với những đặc điểm này, hiện nay trên thị trường, RAM Kingmax gần như không còn hàng nhái.

Tại miền Bắc, công ty Thủy Linh, nhà phân phối chính thức thương hiệu A-DATA, cũng cho biết, họ quyết định kinh doanh sản phẩm A-DATA vì nghiên cứu kỹ đây là một trong những nhà sản xuất RAM lớn nhất Đài Loan với công nghệ chế tạo bộ nhớ không thể làm giả, vì thành phần cấu tạo để giống như RAM A-DATA phải dùng loại IC nhớ cao cấp (là phần đắt nhất trong một thanh RAM). Chất lượng cao hơn nên RAM ADATA đắt hơn các loại dùng IC thông thường.

Ngoài ra, nếu khách hàng lựa chọn dòng RAM A-DATA được trang bị thêm tản nhiệt bằng nhôm mầu đỏ thì chi phí để làm giả còn cao hơn hàng thật.

Song song với 2 dòng RAM, trên hãng A-DATA còn nổi tiếng trong phân khúc thị trường phục vụ các đối tượng chuyên nghiệp như người chơi game, ép xung, thiết kế...