Word, Excel, OneNote và Outlook with Business Contact Manager 2010 dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng phần mềm ứng dụng văn phòng với mức giá giảm gần 30% so với gói Office 2010 Standard. Như vậy, trên thị trường Việt Nam đã xuất hiện ba gói Office 2010 cấp phép theo hình thức số lượng lớn là Small Business Basic 2010, Standard 2010 và Professional Plus.

HÀN GIANG