Giao diện chính BKAV 2010

Với công nghệ điện toán đám mây, các tác tử đám mây tích hợp trong Bkav tương tác online với hệ thống đám mây Bkav Cloud, khiến việc cập nhật mẫu virus có thể nhanh tới từng phút. “Độ bao phủ rộng và năng lực tính toán của đám mây sẽ giúp máy tính của người sử dụng được bảo vệ chặt chẽ. Bên cạnh đó, hệ thống cơ sở dữ liệu mẫu nhận diện trên đám mây sẽ được cập nhật kịp thời hơn so với các giải pháp truyền thống”, Ông Vũ Ngọc Sơn, Giám đốc Bộ phận nghiên cứu của Bkav, cho biết.

Ngoài việc sử dụng điện toán đám mây, thiết kế mới của Bkav 2010 cho phép tốc độ quét virus tăng gấp hai lần so với phiên bản trước. Nhà sản xuất cho biết, bộ mẫu nhận diện của Bkav 2010 lên đến 6,3 triệu mẫu virus, đặc biệt phiên bản mới đã hỗ trợ các hệ điều hành 64 Bit và bổ sung chế độ Game mode dành cho game thủ. “Chức năng Firewall đã được cải tiến thông minh hơn, tối ưu hóa việc học thói quen người sử dụng để giảm tần suất xuất hiện các thông báo, điều mà nhiều khách hàng phàn nàn với Bkav trong phiên bản trước”, ông Sơn nói.

Công nghệ điện toán đám mây sử dụng trong BKAV 2010

Ông Vũ Văn Dũng, Giám đốc Kinh doanh Công ty Bkav cho biết: “Bkav 2010 sẽ không tăng giá mà vẫn giữ nguyên mức 299.000 VND/1 năm sử dụng. Tất cả các khách hàng đang sử dụng Bkav có bản quyền sẽ được tự động nâng cấp lên phiên bản mới mà không phải trả thêm phí”.

Theo kết quả xếp hạng các thương hiệu phần mềm được doanh nghiệp ưa chuộng, do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện, phần mềm diệt virus Bkav của Việt Nam chiếm ưu thế áp đảo so với các phần mềm diệt virus của nước ngoài khi có tới 73,95% các doanh nghiệp lựa chọn, phần mềm Kaspersky đứng thứ hai với 13,36% và xếp ở vị trí thứ ba là Norton Antivirus với 8,95%. Trước đó, BkavPro được Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam (VNISA) bình chọn là phần mềm diệt virus tốt nhất trên thị trường.

NHƯ VŨ