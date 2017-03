Voice recognition là tính năng sẵn có của Windows, cho phép thực hiện lệnh của người dùng thông qua giọng nói. Tuy nhiên, tính năng này không được nhiều người biết đến và sử dụng.

Firesay là add-on của Firefox, cho phép người dùng ra lệnh bằng giọng nói thông microphone kết nối với máy tính, để từ đó, có thể dễ dàng duyệt web chỉ bằng cách ra lệnh.

Cài đặt Firesay tại đây.

Lưu ý: add-on chỉ đang trong quá trình thử nghiệm, nên đôi lúc hoạt động không ổn định. Hiện nay add-on hỗ trợ firefox từ phiên bản 3.0 đến 3.6, hoạt động trên Windows Vista và 7.

Sau khi cài đặt Firesay và khởi động lại Firefox, trên giao diện phần mềm, nằm cạnh khung tìm kiếm ở góc trên bên phải sẽ xuất hiện biểu tượng chiếc microphone. Nhấn vào đây và chọn ‘Configure Speed Recognition’ để bắt đầu thiết lập chế độ nhận diện giọng nói.

Cửa sổ Speed Recognition hiện ra. Đảm bảo rằng microsophone đã được kết nối vào máy tính của bạn. Nhấn chọn ‘Start Speech Recognition’ trên cửa sổ.

Quá trình thiết lập microphone và nhận diện giọng nói bắt đầu. Quá trình sẽ yêu cầu bạn chọn loại microphone đang sử dụng (phone kèm tai nghe, phone rời hay loại khác…). Sau đó, bạn sẽ phải yêu cầu đọc 1 câu tiếng Anh để Windows có thể nhận diện giọng nói.

Lưu ý: đây là một câu tiếng Anh, do vậy bạn phải cố gắng đọc sao cho rõ ràng để Windows có thể dễ dàng nhận diện. Trong trường hợp bạn không giỏi tiếng Ảnh, có thể nhờ một người khác độc giúp để thiết lập ban đầu.

Nhấn Next ở từng bước để sang bước tiếp theo. Cuối cùng, hộp thoại của Speech Recognition sẽ xuất hiện trên màn hình, với trạng thái Listening (đang lắng nghe).

Kích hoạt và bạn đã có thể bắt đầu sử dụng giọng nói của mình để duyệt web trên Firefox.

Hiện đang trong quá trình thử nghiệm, Firesay chỉ mới có thể nhận diện được số lượng lệnh hạn chế. Một vài lệnh thông dụng bạn có thể sử dụng để ra lệnh cho Firefox:

- “Open” hoặc “Go to” để truy cập nhanh các trang web. Chẳng hạn, bạn đọc “Go to Facebook” để truy cập vào Facebook.com.

Hiện nay, Firesay chỉ hỗ trợ các website sau khi sử dụng lệnh này: bing, google, msn, wikipedia, windows live, yahoo, facebook, gmail, hi5, hotmail, linkedin, meebo, myspace, orkut, twitter, flicker, hulu, netflix, pandora, youtube, amazon, craigslist, ebay, newegg, tigerdirect, cnn, fox news, washington post.

Trong tương lai, bạn có thể ghé thăm tất cả các trang web bằng lệnh này.

- Sử dụng lệnh “Search Google + từ khóa” để tiến hành tìm kiếm thông tin từ Google.

Lưu ý: bạn phải sử dụng từ khóa tiếng Anh.

- Dùng lệnh “Multitask” để mở một tab mới trên Firefox.

- Firesay còn hỗ trợ tên của một vài show truyền hình nổi tiếng. Bạn có thể sử dụng lệnh “Watch + tên show truyền hình” để xem các show này trên trang chia sẻ Hulu.com. Chẳng hạn, bạn ra lệnh “Watch the Simpsons” để Firefox tìm đến trang web về The Simpsons trên Hulu.

- Lệnh “Close Tab” để đóng 1 tab, “Scroll up”, Scroll down”, “Page up”, “Page down” để di chuyển trang web lên, xuống.

“Tập đọc” để nhận diện giọng nói tốt hơn:

Tiếng Anh là một vấn đề khi sử dụng Firesay. Mặc dù các lệnh khá đơn giản, nhưng để Windows nhận diện giọng nói bạn rõ ràng hơn, và ra lệnh trên Firesay dễ dàng hơn, bạn nên bỏ ra chút ít thời gian để “tập đọc” trên Windows.

Để làm điều này, từ giao diện Firefox, nhấn vào biểu tượng Firesay, chọn “Configure Speech Recognition” để mở cửa sổ Configure. Tại đây, bạn chọn “Train your Computer to better Understand you”.







Tại đây, bạn sẽ phải yêu cầu đọc các câu tiếng Anh liên tục, để Windows có điều kiện nhận diện giọng nói của bạn tốt hơn. Nếu đọc rõ ràng và chuẩn xác (không yêu cầu mức độ quá cao), bạn sẽ được chuyển qua câu tiếp theo. Cứ tiếp tục thế cho đến khi hoàn thành khóa “tập đọc”.

Sau khi hoàn tất, bạn có thể sử dụng Firesay thuận tiện hơn.

Lưu ý: Khi nói, bạn không nên để microphone quá xa miệng, nếu không sẽ Windows sẽ khó nghe rõ và nhận dạng. Ngoài ra, nếu môi trường có quá nhiều tiếng ồn cũng sẽ làm ảnh hưởng đến khả năng nhận dạng giọng nói.

Mặc dù chỉ trong quá trình thử nghiệm và còn nhiều hạn chế, nhưng Firesay thực sự mang đến cho người dùng một trải nghiệm duyệt web mới và độc đáo hơn. Ngoài ra, đây hẳn là một cơ hội cho những ai yêu thích tiếng Anh rèn luyện thêm kỹ năng nói của mình để kiểm tra mức độ chuẩn xác của từ vựng khi nói.

Theo Phạm Thế Quang Huy (Dân trí)